¿Tiene futuro la demanda de Yuberjen Martínez ante el TAS?

Yuberjen Martínez y el Comité Olímpico Colombiano, apoyados por la Federación Colombiana de Boxeo, anunciaron este miércoles una demanda ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) para intentar cambiar el resultado de la pelea que dejó al colombiano por fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



A pesar de que el colombiano pareció dar los mejores golpes, los jueces decidieron darle la victoria a su rival, el japonés Ryomei Tanaka, quien salió del ring en muy malas condiciones.



La pretensión de la demanda es que se declare ganador a Martínez, que se repita la pelea o que, en caso de que Tanaka no pueda combatir por las consecuencias de los golpes recibidos, sea el colombiano quien pelee en semifinales.

El COC demanda ante el CAS la pelea de Yuberjen Martinez. Las 3 solicitudes que hacen son:

1. Declarar a Martinez ganador.

2. O que se declare nula la pelea y ordenen a una repetición.

3. O que Martinez sea el semifinalista en caso que Tanaka no pueda pelear. pic.twitter.com/yMEDXpdP2y — Fabio Poveda (@FabioPovedaRuiz) August 4, 2021



¿Qué tanto futuro tiene el reclamo? Esta misma semana se había presentado un caso similar. El boxeador francés Mourad Aliev fue descalificado en los cuartos de final de la categoría superpesado (+91 kg), cuando los jueces consideraron que le había dado un cabezazo a su rival, el británico Frazer Clarke.



Aliev protestó amargamente: le lanzó un golpe a la cámara y se quedó sentado en el ring durante varios minutos, lo que ocasionó un retraso en la programación del boxeo olímpico.

La protesta del boxeador Mourad Aliev tras ser descalificado. Foto: Rungroj Yongrit. Efe



Aliev acudió al TAS para solicitar que anulara la descalificación y decretara la reanudación del combate desde el inicio del segundo asalto, con un árbitro y unos jueces diferentes.



El panel de arbitraje designado por el TAS "no descartó la posibilidad de un error técnico por parte del árbitro del combate, pero decidió confirmar las decisiones impugnadas", informó el tribunal en un comunicado.



La decisión del panel se tomó "en vista de que la decisión del árbitro de descalificar a Mourad Aliev se produjo en el terreno de juego", explicó el texto. "Las decisiones sobre el terreno de juego no son anuladas por el TAS, salvo en circunstancias muy limitadas".



El panel concluyó que "en ausencia de cualquier alegación de una violación fundamental como mala fe, parcialidad o arbitrariedad, no se ocuparía del fondo de esas decisiones".



Aliev aseguró que un supervisor del torneo le dijo que se trató de un "error arbitral". Sin embargo, los organizadores del boxeo de Tokio-2020 confirmaron su eliminación, sancionando no tanto el cabezazo sino su "comportamiento antideportivo" una vez pronunciada la descalificación.



Aunque en el caso de Yuberjen no hubo ninguna falta, hay una frase en el fallo del Tas en el caso de Aliev que no da muchas esperanzas: "Las decisiones sobre el terreno de juego no son anuladas por el TAS, salvo en circunstancias muy limitadas".



La programación del torneo olímpico de boxeo dice que Tanaka debe enfrentar este jueves a las 2:30 de la tarde, hora local (12:30 de la madrugada en Colombia) al filipino Carlo Paalam.



DEPORTES

Con AFP