‘Mi entrenador y yo lloramos juntos’: Yuberjén sobre la derrota en Tokio

“Yo soy Yuberjén Martínez, a quien le robaron la pelea en Tokio 2020”.



Con esta frase contundente, casi lapidaria, Yuberjén Martínez apareció en el programa ‘Se dice de mí’, del canal ‘Caracol’. El boxeador colombiano habló de su vida y obra y, sobre todo, de la controversia tras su eliminación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

De hecho, este polémico episodio fue uno de los más comentados por los especialistas en el deporte. Muchos periodistas y fanáticos del boxeo creen que Yuberjén tenía todas las condiciones para ganar la pelea contra el japonés Ryomei Tanaka por los cuartos de final.



Sin embargo, los jueces del combate le dieron la victoria a Tanaka, quien, a su vez, perdió en la semifinal. El oro en esta modalidad (peso mosca) se lo llevó el británico Galal Yafai.

Yuberjen Martínez disputando los cuartos de final. Foto: EFE

Este sábado, en el programa, Yuberjén recordó lo que ocurrió durante su eliminación.



“(Mi entrenador y yo) lloramos juntos. Incluso algunos de los voluntarios se acercaron a llorar con nosotros. Porque realmente parecíamos unos niños”, afirmó.



No fueron pocos las reacciones escandalizadas tras el adiós de Yuberjén a las justas de Tokio 2020.



La frustración hasta se reflejó en el propio deportista. Horas después de su eliminación apareció en un video usando una fuerte expresión para referirse al resultado del combate: “Fue un hijuep…robo”.

“¿Qué siente uno? Primero, la impotencia. Segundo, ganas de dejarlo todo. Prácticamente no valió la pena el esfuerzo que hice”, aseguró en ‘Se dice de mí’.



“La verdad yo me vine al piso porque, de todas maneras, fue mucho el sacrificio para llegar hasta Tokio (…) y perder la pelea de esa manera no me parece”, enfatizó.



Luego de la ‘tusa’ al recordar la pelea perdida, Yuberjén rememoró otros episodios de su carrera que lo pusieron en la óptica principal del boxeo colombiano. También ‘refrescó’ su primer gran propósito deportivo: comprarle una casa a su familia.



Él dijo que su madre, sus hijos y sus seres queridos son el motor y la motivación para continuar. Aunque fue complejo salir del abismo tras lo que para muchos fue una injusticia, Yuberjén indicó que siempre es buen momento para ponerse de pie y seguir adelante.

Yuberjen Martínez recibe la medalla simbólica de Mariana Pajón. Foto: EFE

Y otra ‘luz de esperanza’, según dijo, apareció cuando Mariana Pajón hizo la colecta ‘Colombia te pone la medalla’, con la cual a Yuberjén se le dio un premio simbólico por su participación en Tokio 2020.



“Mariana se fija en el sacrificio, en las madrugadas (…) Ella me dice, ‘No, esto no se va a quedar así’. Cuando escuché eso yo dije ‘¿Cómo así?’. Ella me dijo que lideráramos ‘Colombia te pone la medalla’”, explicó.

Mariana Pajón y Yuberjen Martínez. Foto: EFE

“Recibes golpes para sacar a tus hijos, por eso hago este en vivo para que te escuchemos de corazón y para que todos nos unamos, porque junto a mi Fundación y creamos una plataforma para que nosotros como colombianos que sabemos de tu esfuerzo y de tu dedicación, te podamos colgar esa medalla a ti (…) Queremos devolverle un poco a su familia, para que tú te ganes lo que te deberías haber ganado, te lo mereces por completo y quiero que invites a todos a seguir soñando”, fueron las palabras de Mariana en el video que le dio el pistoletazo inicial a ‘Colombia te pone la medalla’.



Vale destacar que, más allá de la frustración por la pelea, se presentó una apelación para discutir la decisión de los jueces en aquel combate por los cuartos de final. Sin embargo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) desestimó la petición.



¿Yuberjén podrá tener su ‘revancha’ en París 2024?

La cita de Tokio 2020 sin duda quedará en la historia del deporte y no tanto por sus magníficos acontecimientos –que hubo varios– como por las múltiples polémicas que la rodearon. Se dieron renuncias, protestas, poco o escaso público, deportistas ‘perdidos’, contagios de covid y hasta un frustrado experimento con unas ‘camas anti sexo’.

Al fin y al cabo, y para bien o para mal, unos juegos para recordar durante un buen tiempo.

