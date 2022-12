Yenny Fernanda Álvarez Caicedo tiene un camino largo por recorrer, el que tendrá su primera y dura estación en París, en el 2024, cuando dispute los Juegos Olímpicos.

Ese reto, el que tiene entre ceja y ceja, lo alimenta día a día, jornada tras jornada, entrenamiento por entrenamiento y en la competencia.



(Puede leer: Revelan el diálogo del VAR que pudo dejar a Argentina sin el Mundial de Qatar).



Nacida el 24 de mayo de 1995 en Cali, Valle del Cauca, Álvarez lleva un año pletórico, de oros, de victorias, con los que asegura que va por buen camino para París, su máxima meta, por ahora, en el deporte.

De viejo potencial

Ganó el oro en el arranque y envión de los 59 kilos en los pasados Juegos Bolivarianos de Valledupar y se coronó campeona de la misma división en los Juegos Suramericanos de Asunción (Paraguay).



Yenny Fernanda tenía, además, un reto más en este 2022: el Mundial, y lo era no solamente porque es una prueba de fuego para lo que viene, sino porque el torneo era en Bogotá, jugaba como local y le daba una pauta para mirar cómo estaba ella en comparación con las rivales que tendrá en dos años. Y le llegó el día. La colombiana respondió al favoritismo. Álvarez levantó 133 kilos para el primer puesto en envión y, con los 101 del arranque, logró oro en total con 234.

Facebook Twitter Linkedin

Yenny Álvarez, en el Mundial de pesas que se desarrolla en Bogotá. Foto: Ministerio del Deporte



Kuo Hsing-Chun, de China Taipei, se quedó con la plata, mientras Maude Charron, de Canadá, obtuvo bronce.



El resultado es bueno, pues no solo logró la meta, sino que ganar el total le da una pauta importante para París, en donde se premiará la sumatoria de los dos ejercicios.

Álvarez Caicedo tiene claro que su objetivo hay que cumplirlo, que tiene la base de lo que ha aprendido y todo el potencial para hacerlo.



Se tiene que esforzar, eso es verdad, pero tiene una ventaja: los 59 kilos en los que levanta es una categoría olímpica, por lo que no tiene que hacer esfuerzos para subir o bajar de peso para afrontar la competencia.



Es por lo anterior que Yenny Fernanda es, para EL TIEMPO, la segunda mejor deportista del año en el país.



¿Qué significa este 2022 para usted?

Estoy muy satisfecha con lo que he hecho. Se han conseguido los resultados que planeamos. Eran metas anheladas y eso me tiene contenta y tranquila.



¿Y su futuro?

Eso me da tranquilidad con miras a los Olímpicos de París. Es un plus más, pues he logrado hacerlo en una categoría que es olímpica y que a la vez exige mucho.



¿Cuál ha sido la clave?

Son muchas cosas; además de lo que ya he hablado, hay que decir que estos esfuerzos que he hecho con el técnico, Luis Arrieta, dan sus frutos y tengo confianza en lo que viene. A él le debo muchas cosas y con el siempre estoy respaldada.

Los Olímpicos, su meta



¿Qué programa viene?

Vamos paso a paso. No puedo decir qué tengo calculado, lo claro es que tengo que seguir entrenando de la mejor manera, a conciencia. Porque el ciclo es corto y no podemos competir en todos los torneos que vienen, por eso hay que planificar cada paso.



Es una de las mejores atletas del año…

He trabajado fuerte para todo esto. Los resultados hablan y eso me tiene muy tranquila. Bueno, ese reconocimiento es grato para mí, porque es un ejemplo para los niños, para las nuevas generaciones de las pesas.



Hablando del Mundial, ¿qué le faltó para hacer un mejor arranque?

Fue bueno, no puedo decir que fue pésimo, porque no logramos una medalla. El último intento no fue ejecutado, pero eso me da pie para seguir trabajando en gestos técnicos y en ajustes día a día. Creo que me sentí bien, que iba por el camino que era, pero hay que arreglar el tema técnico, que me perjudicó.



El ciclo es corto, ¿cuáles son los planes?

Hay que esperar y con Arrieta sentarnos a definir qué vamos a hacer. Hay que acortar todo, porque el ciclo no es como antes, solo tenemos año y medio para París, por eso hay que diseñar el plan correcto. Hay varios certámenes, los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los Juegos Panamericanos, el Mundial, los clasificatorios, en fin.



¿Y hacia París?

El ciclo es corto. No son los cuatro años que teníamos antes. Tokio fue en 2021 y los próximos Juegos son en 2024, son solo tres años y hay mucha competencia. Hay que ver lo que más convenga, no podemos ir a todos los certámenes, hay que tener conciencia de eso o nos podemos tirar el plan.



Tuvo un inconveniente de dopaje, ¿qué analiza de eso hoy?

Me interesa el presente. No me gusta recordar el pasado. Fue un tema complejo, porque los deportistas cuando están en esos problemas son abandonados, algunos toman el camino del retiro porque se sienten solos.



¿Le faltó respaldo?

Es difícil. No se pude salir adelante sin un apoyo. Uno tiene que tener valentía para afrontar esos temas. Les digo a los que comienzan en el deporte que hay que levantarse de esos golpes duros de la vida, pero también tengo un mensaje para la gente que rodea a los deportistas: que nunca los dejen solos.



¿De qué le sirvió todo eso por lo que pasó?

Pienso cómo arranqué en el deporte. Me formé desde los 14 años, entonces eso me ayudó para motivarme. Llegué a Bogotá y esta tierra me vio nacer como atleta, la represento y eso me llena de motivación. Acá me dieron la mano muchas personas.



Lisandro Rengifo

Periodista de EL TIEMPO

@lisandroabel

Más noticias de Deportes