Yankees y Red Sox en Londres, la MLB pone la mirada en Europa

El béisbol en el país del cricket. La MLB, la gran liga norteamericana de ese deporte, envió a Londres a dos de sus franquicias más prestigiosas, Boston Red Sox y New York Yankees, para dos partidos, el sábado y el domingo, con la intención de fomentar la implantación de este deporte en Europa.

"Estamos hablando, sin duda, de una de las mayores rivalidades, seguro en el béisbol pero sin duda también en el deporte en general. Y son dos partidos", saboreó el comisario de la MLB, Rob Manfred, en una reciente reunión entre los propietarios de las diferentes franquicias.



El London Stadium, el corazón de los Juegos Olímpicos de 2012, será el escenario de esta visita. Con este paso, la MLB sigue el ejemplo de sus homólogos del fútbol americano (NFL) y del básquet (NBA), que han hecho de la capital británica su base para tomar impulso hacia el mercado europeo. El inicio de la temporada 2019 se dio en marzo en Japón y en abril el campeonato tuvo una escala en México.



Red Sox y Yankees, rivales centenarios, cuentan entre los dos con 36 World Series, el título que se concede al campeón liguero.



El conjunto de Boston es el defensor del título y el de Nueva York la franquicia más laureada. Representan dos de las marcas más reconocidas no solamente en Estados Unidos sino en todo el mundo del deporte.



"Hemos vendido muchas entradas desde el anuncio y los dos partidos se aseguraron el lleno muy rápido", aseguró Manfred.



"Esperamos hacer ruido alrededor de nuestro deporte y que esto nos permite un lugar en el mercado europeo, que es muy importante para nosotros", explica.



Este doble duelo entre Yankees y Red Sox serán los primeros partidos MLB disputados en Europa. Dos partidos entre Cardinals de Saint-Louis y Cubs de Chicago tendrán lugar, de nuevo en Londres, en 2020.



El historiador del deporte David Block descubrió pruebas de un partido de 'bass-ball' en el sudeste de Inglaterra, en Walton-on-Thames, en 1749. Pero la dimensión de estos partidos entre los gigantes estadounidenses no tiene comparación.



"Existe una auténtica oportunidad para nosotros en Europa", afirmó el patrón de la MLB al Boston Globe, añadiendo que una veintena de jugadores europeos tenían contrato con las diferentes franquicias.



Gran Bretaña no tiene equipo de béisbol profesional, al contrario que Holanda e Italia. Antes de los dos partidos del fin de semana, noventa adolescentes europeos, procedentes de trece países del 'Viejo Continente', se reunirán para un torneo en el que estarán presentes 'cazatalentos' de la MLB. En una entrevista al diario estadounidense The Boston Globe, Manfred añadió también que deseaba llevar el campeonato y su deporte a otros países de Europa.



Pero todo debe pasar por el potente sindicato de jugadores, que da su visto bueno para el desplazamiento de partidos de la temporada regular. A la espera de ello, Manfred confía en Yankees y Red Sox para hacer un 'home run' a favor de su deporte: para las franquicias el desafío deportivo es importante, ya que los Red Sox tienen siete victorias de retraso respecto a Yankees, líderes de la división Este.



"No son vacaciones", subrayó el técnico de los Red Sox, Alex Cora. "Vamos tras Yankees y son dos partidos importantes", insistió.



AFP