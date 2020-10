Yankees, afuera: Rays, a la final de la Liga Americana

Un cuadrangular solitario de Mike Brousseau le dio a Rays de Tampa Bay la victoria 2-1 sobre Yankees de Nueva York, este viernes, y con ello, la victoria en la serie divisional y el paso a la final de la Liga Americana, en la que enfrentará a Astros de Houston.

No fue una buena serie en general para el colombiano Giovanny Urshela, quien no pudo mostrar su poderío con el bate. En este partido volvió a irse en blanco, con dos ponches, y el último out del partido llegó tras un batazo suyo que fue controlado por el tercera base de los Rays, Joey Wendle.



El colombiano bateó apenas para .112 en este duelo contra los Rays, que se extendió a cinco partidos.



Yankees se había puesto en ventaja con un cuadrangular de Aaron Judge en la cuarta entrada. Austin Meadows devolvió el golpe de la misma forma, en la parte baja de la quinta.



Diego Castillo, con dos entradas en la loma como relevista, se llevó la victoria, mientras el cerrador de Yankees Aroldis Chapman cargó con la derrota.



