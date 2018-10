Yankees vencen a Boston y empatan la serie divisional

Con jonrones de Aaron Judge y el dominicano Gary Sánchez, los Yankees de Nueva York vencieron este sábado 6x2 a los Medias Rojas de Boston y empataron así 1-1 su serie divisional en la Liga Americana.



Los Yankees, que lograron la mayor cantidad de jonrones de todos los clubes en la historia de las Grandes Ligas este año con 267, se apoyaron en su poderío para derrotar a sus archirrivales ´patirrojos´ en el segundo juego de la serie de playoffs. Sánchez despachó dos bambinazos y se convirtió en el primer receptor de los Yankees con dos jonrones en un partido de postemporada desde que Yoguí Berra lo hiciera en la Serie Mundial de 1956.

Los 'Mulos' viajan ahora a sus predios con la serie -al mejor de cinco encuentros- empatada a un triunfo por bando. Los Yankees, que tienen 27 títulos de Serie Mundial, salieron agresivos en los dos primeros innings, ya que vencían 2-0 por los jonrones de Judge y Sánchez, uno en cada uno de los dos primeros capítulos; ambos toletazos fueron contra el estelar zurdo David Price (0-1), finalmente el derrotado.



En el segundo, los Yankees explotaron a Price con otra carrera gracias a boletos al novato venezolano Gleyber Torres y Brett Gardner, y sencillo remolcador de Andrew McCutchen. El toletero curazoleño Xander Bogaerts descifró los lanzamientos del japonés Masahiro Tanaka en el cuarto inning y, con un jonrón por el jardín central, descontó una (3-1) por los ´patirrojos´. Tanaka (1-0) se acreditó el triunfo por los Yankees con cinco sólidos episodios, en los que diseminó tres hits y una solitaria carrera.

Yankees amplían con bambinazo

En el séptimo, los 'Mulos' abrieron más el marcador por el segundo jonrón de Sánchez en el juego, este contra el relevista venezolano Eduardo Rodríguez, que encontró dos corredores en bases para poner la pizarra 6-1 a su favor.



Judge había ligado sencillo y Luke Volt fue transferido para dejar la escena lista al bambinazo del receptor dominicano. Los 'patirrojos' descontaron una al cierre de ese capítulo contra el relevista dominicano Dellin Betances por sencillo de Mitch Moreland y doblete de Ian Kinsler. Empero, el meteórico taponero cubano Aroldis Chapman cerró el noveno con un boleto, un ponche y una rola para doblematanza.

Astros lucen imparables

Previamente, en Houston, con soberbia ofensiva del venezolano Marwin González y jonrón de Alex Bregman, los campeones defensores Astros vencieron 3x1 a los Indios de Cleveland, para poner la serie divisional 2-0 a su favor. La serie, al mejor de cinco juegos, se traslada ahora para Cleveland. El ganador de este tope enfrentará al ganador del cruce entre los Medias Rojas y los Yankees.



Los Indios están tratando de terminar una sequía de 70 años en la Serie Mundial, habiendo capturado el campeonato por última vez en 1948. Es la racha activa más larga de las Grandes Ligas sin corona después de la de los Cachorros de Chicago, que no habían ganado desde 1908, cuando vencieron precisamente a los Indios en 2016. Tras dos innings en blanco, el abridor Gerrit Cole se equivocó y dejó un lanzamiento de rompimiento alto, y el torpedero boricua Francisco Lindor aprovechó para volarse las vallas del jardín derecho para poner a la 'Tribu' al frente 1-0.



En el sexto, el venezolano González continuó con tarde estelar en la ofensiva al recibir al relevista zurdo Andrew Miller con un metrallazo al jardín derecho para impulsar dos carreras y poner a los Astros 2-1 arriba. Bregman puso después la puntilla al ampliar la cuenta a 3-1 gracias a un largo cuadrangular entre el jardín central e izquierdo contra Bauer.



Cole (1-0), el derecho de 28 años, tuvo una tarde excelente para llevarse la victoria al permitir solamente tres hits y no dio boleto alguno, convirtiéndose en el segundo lanzador con más ponches sin boletos en un partido de playoff con 12, detrás de Tom Seaver, quien logró 13 con los Mets de Nueva York en 1973. El cerrador mexicano Roberto Osuna trabajó un inning y un tercio para sellar el triunfo del conjunto texano con un ponche, dos roletazos, un boleto y un elevado para el último out y su primer salvamento del tope.



El revés fue para el abridor venezolano Carlos Carrasco (0-1), quien también tuvo una buena faena de cinco y un tercio de entradas, en las que esparció seis hits y dos carreras con tres abanicados.







AFP