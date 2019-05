Sánchez y Torres jonronean en victoria de Yankees en Grandes Ligas

Con jonrones del dominicano Gary Sánchez y el venezolano Gleyber Torres, este último con dos, los Yankees de Nueva York vencieron este lunes en las Grandes Ligas 10x7 a los Orioles de Baltimore.

Sánchez conectó un jonrón de tres carreras en la novena entrada para coronar un rally de los Yankees, mientras que Torres despachó dos para Nueva York, que perdían 6-1 en el cuarto inning y 7-3 después en el sexto. "Somos los Yankees. Tenemos una historia, ¿sabes a qué me refiero?", dijo Torres. "Queremos ir a la Serie Mundial. Así que simplemente nos preparamos mentalmente en este momento e intentamos ganar y ser positivos", añadió el venezolano.



Sánchez castigó con su bambinazo en el noveno al relevista Mychal Givens (0-1), finalmente el derrotado. En tanto, las palmas se las llevó Zach Britton (2-0), quien trabajó el octavo y el cubano Aroldis Chapman sacó los tres último outs de 1-2-3 con un ponche a Jonathan Villar con una recta de 101 millas para para su duodécimo salvamento de la temporada.



En Toronto, el estelar zurdo David Price regresó de la lista de lesionados por la puerta ancha al conseguir la victoria de los campeones defensores Medias Rojas de Boston sobre los Azulejos con marcador de 12x2. Los ´patirrojos´ respaldaron la labor de Price con cuatro jonrones, salidos de los bates del curazoleño Xander Bogaerts, el dominicano Rafael Devers, Michael Chavis y Jackie Bradley Jr. Price (2-2) permitió dos carreras en cinco entradas en su regreso de la lista de lesionados, y le conectaron tres hits y ponchó a cuatro bateadores.



El estelar zurdo de 33 años no había lanzado desde el 2 de mayo debido a una tendinitis del codo izquierdo. Toronto anotó dos veces en el segundo inning para empatar el juego después de que el segunda base Chavis permitiera que el rodado de Billy McKinney rebotara en su guante para un error. El dominicano Richard Ureña conectó otro roletazo de out pero avanzó al corredor y Luke Maile, quien tenía de 7-0 contra Price en su carrera, conectó bambinazo para su segundo jonrón este año.



Price después retiró a sus últimos 10 bateadores. Mejoró a 22-2 contra los Azulejos, incluyendo 9-0 en sus últimas 10 aperturas en el estadio de Toronto. Chavis, Bradley Jr., Bogaerts y Devers conectaron jonrones para los Medias Rojas, quienes iniciaron un periplo de siete días en Toronto y luego siguen a Houston. Los campeones de la Serie Mundial tienen un récord de 23-14 desde un inicio nefasto con balance de 2-8.



En su segunda apertura con los Azulejos, el derecho Edwin Jackson (0-1) permitió seis carreras - cinco limpias - y siete hits en cinco entradas para cargar con la derrota. En otros resultados, Atléticos a Indios 6x4, Rangers a Marineros 10x9, Astros a Medias Blancas 3x0, Mets a Nacionales 5x3, Filis a Cachorros 5x4 en 10 innings, Bravos a Gigantes 4x1 y Padres a Diamondbacks 2x1.



