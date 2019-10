Urshela, clave en la avance a la final de la Liga de Yankees

Con excelente ofensiva del venezolano Gleyber Torres y el colombiano Gio Urshela, así como soberbio relevo del taponero cubano Aroldis Chapman, los Yankees vencieron este lunes 5x1 a los Mellizos de Minnesota para barrer la serie divisional y avanzar a la disputa por el campeonato de la Liga Americana.

Yankees, que tienen en su vitrina 27 trofeos de Serie Mundial, esperan ahora por el ganador de la otra serie divisional del 'Joven Circuito' entre los Rays de Tampa Bay y los Astros de Houston, que favorece a estos últimos por 2-1.



La novena encontró con jonrón de Torres, quien también se lució a la defensiva, doblete remolcador de Urshela y un cierre de leyenda del cubano Chapman.



Otro que destacó a la ofensiva fue Cameron Maybin, quien también despachó bambinazo por los 'Mulos'.



El triunfo fue para el relevista Chad Green (1-0), el descalabro para Jake Odorizzi (0-1) y el salvado para Chapman, su primero de los playoffs.



Yankees salieron decididos para lograr la barrida. En el mismo segundo inning fabricaron una carrera y en el tercero otra, para tomar ventaja de 2x0. La primera rayita fue producto del jonrón de Torres, mientras que Urshela anotó la segunda tras conectar doblete, llegar a tercera en jugada de selección y terminar en la goma con sencillo remolcador de Brett Gardner.



Para Torres fue su primer batazo de cuatro esquinas en postemporada. En la parte baja del segundo, los Mellizos llenaron las bases sin out, pero el abridor dominicano Luis Severino mantuvo el cero en la pizarra.



El inning lo abrió el boricua Eddie Rosario con doblete, el receptor Mitch Garver negoció boleto y el venezolano Luis Arraez también conectó imparable dentro del cuadro. Empero, Severino metió el brazo al retirar en roletazo al dominicano Miguel Sanó y por la vía del ponche al venezolano Marwin González y a Cave.



Los Yankees se salvaron de al menos permitir una carrera en el quinto. Con hombres en segunda y primera con dos outs, el boricua Rosario disparó la pelota hacia el jardín derecho pero Torres se lanzó en barrida para una espectacular atrapada y además sacó el out en primera con una también excelente jugada del inicialista D.J. LeMahieu.



En el séptimo, Torres se embasó con doblete y el curazoleño Didi Gregorius lo impulsó hasta la goma para la tercera carrera de los Yankees.



Los Mellizos rompieron la blanqueada en el octavo episodio cuando Rosario bateó jonrón contra el relevista Zack Britton, que luego dominó a Garver con un roletazo al campocorto.



Chapman pone orden

Vino entonces a poner orden el misil cubano Chapman, quien retiró por la vía del ponche a Arraez y Sanó. En el noveno, Cameron Maybin conectó cuadrangular por el jardín izquierdo frente al taponero mexicano Sergio Romo, para poner a los Yankees al frente 4x1.



A continuación, Torres ligó doblete, robó tercera, Sánchez negoció boleto al relevista Trevor May y Gregorius conectó un sencillo para impulsar la quinta carrera.

Urshela cedió el segundo out y LeMahieu también en ponche.



Chapman permitió hit de González al abrir el noveno y obsequió un boleto a C.J. Cron para poner los nervios de punta a los seguidores de los Yankees. Pero el cubano apretó las tuercas al ponchear al alemán Max Kepler, dominar al dominicano Jorge Polanco con una línea al campocorto que Gregorius resolvió en espectacular jugada.



Chapman finalmente dominó al peligroso jonronero dominicano Nelson Cruz con un ponche de leyenda que enmudeció a los presentes en el Target Stadium de Minneapolis.



