En épocas de ‘vacas flacas’ son muchas las dificultades que se deben sortear los deportistas y la dirigencia para poder cumplir con la agenda deportiva y el patinaje, uno de los deportes en el que Colombia es potencia mundial en la modalidad de velocidad, no es la excepción.



Desde el 24 de octubre y hasta el 13 de noviembre se llevarán a cabo en las ciudades de Buenos Aires, San Juan y Vicente López, los World Skate Games Argentina 2022, certamen que reúne las competencias de todos los mundiales del patinaje sobre ruedas.



La delegación nacional, conformada por 140 personas entre deportistas, técnicos, cuerpo médico y delegados, participará en 8 disciplinas: velocidad, artístico, hockey en línea, hockey patín, inline freestyle, skateboarding downhill, inline downhill y scooter y será la tercera ocasión en la que hará presencia en esta gran cita del patinaje mundial, luego de haber ganado la celebrada en 2017, en Nanjing, China, y alcanzar el segundo lugar del medallero en Barcelona, España, en 2019.



World Skate Games, anteriormente conocidos como World Roller Games, congregará a unos 7.000 competidores provenientes de 80 países. Esta competencia se debió llevar a cabo el año pasado, pero debido a la pandemia del covid-19, se postergó un año y de ahora en adelante se organizarán cada dos temporadas, pero en años pares.



En la edición de 2019, en Barcelona (España), Colombia acumuló en total 21 oros, 16 platas y 6 bronces, resultado que le significó alcanzar el segundo lugar, detrás de Italia (21-18-24), mientras que Alemania completó el podio de ganadores. En Nanjing, China 2017, la delegación nacional se llevó el título (25 oros -13 platas – 10 bronces), para superar a Italia, que cosechó 20 oros, 25 platas y 31 bronces). Francia ocupó la tercera posición.



Patinaje de velocidad es la punta de la lanza



Como es apenas lógico por los resultados y el historial deportivo, en el patinaje de velocidad es donde están cifradas las mayores ilusiones y apostadas todas las cartas para conquistar el título. Cecilia ‘Chechi’ Baena, Pedro Causil, Alex Cujavante, Johana Viveros, Andrés Felipe Muñoz, Fabriana Arias, Jorge Andrés Botero, Silvia Natalia Niño y Jercy Puello, entre otros destacados patinadores de velocidad, han logrado títulos mundiales en muchas de las modalidades y hacen parte del extenso listado de medallistas de oro del patinaje colombiano en campeonatos mundiales. Por eso, el objetivo es recuperar el título general de las llamadas olimpiadas del patinaje sobre ruedas que se le escapó a la selección nacional en Barcelona (España) al igualar con Italia en metales dorados (25) y perder por apenas dos preseas de plata frente al seleccionado europeo.



Esa especialidad estará representada por 27 patinadores juveniles y mayores, damas y varones, que competirán en las pruebas de pista en el patinódromo de Vicente López, del 29 al 31 de octubre. Luego, con las pruebas de circuito, las pruebas se trasladarán a Buenos Aires, del 2 al 4 de noviembre, en la modalidad de ruta, dispuesta por la organización en el Parque de las Mujeres Argentina y sus inmediaciones de Puerto Madero. El cierre del patinaje de velocidad será con la maratón, el 6 de noviembre, en el Parque Olímpico de la Juventud.



Esta delegación de la especialidad cuenta con todo el respaldo económico de la Federación Colombiana de Patinaje.



“Vamos a afrontar estos mundiales con lo mejor de cada una de nuestras disciplinas, deportistas que se han ganado su lugar por cumplir con cada uno de los parámetros tanto deportivos como administrativos. A pesar de las dificultades económicas que se tienen por la falta de patrocinadores, hemos realizado un gran esfuerzo, y en esta oportunidad, hemos contado con el apoyo de los deportistas y sus familias, que unido al aporte que nos brindan nuestros aliados institucionales como el Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Colombiano, hemos podido concretar nuestra participación”, destacó José Acevedo, presidente de la entidad.

Pero no todo es rosa



Sin embargo, otros de los seleccionados en disciplinas como el hockey patín, hockey en línea y nuevas tendencias, entre otras, pese a que los deportistas cuentan con el aval de la federación, sus seleccionados asistirán a la competencia corriendo con sus propios gastos (tiquetes aéreos ida y vuelta, desplazamientos internos, alojamiento y alimentación durante su estancia), es decir, viajan a la Argentina por su cuenta, una situación que para algunos patinadores es injusta, ya que si bien la posibilidad de alcanzar medallas en menos favorable, de todas maneras hacen parte de una delegación nacional.

“Para dar un ejemplo ilustrativo y comparativo, imaginémonos la delegación a los próximos Juegos Olímpicos París 2024 en los que Colombia va a participar en muchos deportes, pero a última hora se decide que solo se les pagará los costos de viaje y desplazamiento a los deportistas de las disciplinas deportivas que tengan opción de ganar medallas. Los demás que se busquen la vida. Sabemos que la situación económica es complicada, pero es una lástima que algunos patinadores, pese a destacarse en los selectivos y cumplir con los requisitos técnicos y deportivos, se hayan quedado por fuera. Y es indignante, además, que mientas varios de los atletas de la delegación estarán hospedados en buenos hoteles que son recomendados por la organización, otros se tendrán que buscar hostales y albergues y comer lo más barato que puedan encontrar, y más ahora, que saldrá más caro con el elevado precio del dólar en Colombia. ¿Es esto justo? ¿Si estos World Skate Games ya estaban programados con anticipación, entonces, por qué tan solo la federación avisó faltando dos meses que no había dinero?”, cuentan y se preguntan algunos de los allegados a los patinadores que se pagarán todos sus gastos, y pidieron mantener su nombre en reserva para evitar molestias y más dolores de cabeza.



Alianza mixta y ‘vaca’



Al respecto, el presidente de la federación indicó que “se ha hecho un trabajo importante con la participación de esta tercera presencia en ocho disciplinas”.



“La federación ha hecho una gran esfuerzo, tuvimos problemas económicos debido a la pandemia, como le pasó a todo el mundo deportivo. Hemos hecho una alianza mixta entre padres de familia, dirigencia y patrocinadores para hacer una ‘vaca’ y poder contar con presencia en varias disciplinas, pero también hacemos esfuerzos en el patinaje artístico y la velocidad, que cuenta con el apoyo pleno, modalidad en la que queremos revalidar el título. Ha sido un proceso trasparente. No ha sido fácil, pero estamos haciendo presencia con los mejores deportistas y haciendo una buena representación del país”, detalló Acevedo.

El dirigente reiteró que “faltando mes y medio para que llevara a cabo el certamen aún estaba en vilo. Hasta último momento la Federación Internacional de Patianje, en un comunicado, indicó que se llevaría a cabo la cita, pese a la dura situación económica y política que afronta Argentina. La verdad estuvo en riesgo. En ningún momento fue negligencia de la federación y así se lo hicimos saber a los clubes, deportistas y familiares. Desde luego, todos nuestros patinadores cuentan con el aval”.



El hockey en línea será la primera disciplina de conjunto en entrar en competencia y en la que Colombia contará con 43 representantes que conforman los equipos júnior y sénior, damas y varones. Los partidos del hockey en línea se disputarán en los pabellones África y Europa del Parque Olímpico de la Juventud. Los partidos de sénior damas y júnior varones se desarrollarán entre el 24 y el 30 de octubre, y los juegos de sénior varones y júnior damas se jugarán entre el primero y el 6 de noviembre.

Las selecciones Colombia de hockey en línea serán dirigidas, la masculina por Eduardo Ortiz, y la femenina por Julián Cuervo.

Hockey patines, en San Juan



Hockey Patines, cuyo campeonato se realizará en San Juan (1.200 km al noroccidente de Buenos Aires), contará con equipos en las tres categorías en disputa: senior masculino, senior femenino y sub-19 masculino. Las respectivas selecciones son dirigidas desde hace un buen tiempo por un cuerpo técnico encabezado por el portugués André Torres Matos. Tanto entrenador como médico y delegado van con el respaldo de la federación.



Treinta jugadores conforman las selecciones Colombia sub-19 varones, sénior varones y sénior damas de hockey patín. Los estadios cubiertos Aldo Cantoni, La Superiora y UPCN de San Juan, son los escenarios dispuestos por la organización para estos mundiales de hockey patín. Los sub-19 jugarán del 30 de octubre al 5 de noviembre, y del 7 al 13 de noviembre se llevarán a cabo los mundiales en la categoría sénior, damas y varones.



El patinaje artístico tendrá en los World Skate Games a 17 colombianos de las categorías júnior y sénior, damas y varones. Seis de ellos contarán con el apoyo en gastos por parte de la federación, mientras que el resto, pese a la ayuda de Fedepatin, tuvo que hacer un esfuerzo económico y recurrir a ayudas o préstamos para poder viajar, al igual que los integrantes del seleccionado de hockey patines.



Las competencias del artístico se realizarán en el Pabellón América del Parque Olímpico de la Juventud. La modalidad de solo danza se disputa desde el 25 y hasta el 29 de octubre, libre, del primero al 4 de noviembre y cuarteto júnior, el 5 de noviembre.



Las nuevas tendencias urbanas del patinaje tendrán en competencia a 7 colombianos: 1 en scooter, 2 en inline freestyle, 1 en skateboarding downhill y 3 en inline downhill, deportistas que también se desplazan por su propia cuenta ante la falta de presupuesto de la federación. El Parque Olímpico de la Juventud recibirá los mundiales de scooter y de inline freestyle, y el circuito de la ruta provincial de Punta Negra, San Juan, será el escenario para los certámenes orbitales del inline downhill y del skateboarding downhill.

Un sueño que se convierte en tormento



Esta situación para muchos de los deportistas que han logrado una clasificación a un mundial o un certamen de gran importante, es recurrente.



Recientemente, deportistas de hapkido de Medellín pidieron ayuda para viajar y representar al país en los Panamericanos de artes marciales en Paraguay. La madre de uno de los niños sostuvo en su momento que, según el presupuesto, cada deportista debía tener entre 4 o 5 millones de pesos para cubrir con todos los gastos (tiquetes, alimentación, hotel, transporte interno, entre otros).



En enero de este año, el joven ciclista Brayan Malaver organizó la búsqueda de fondos para poder viajar a Italia y unirse al equipo amateur de ese país Trevigiani Campana para la temporada 2022. El pedalista de 20 años hizo la rifa de un cordero y con las ganancias pretendía comprar los pasajes para su desplazamiento y pagar el trámite de la visa y la licencia de la Federación Colombiana de Ciclismo para poder despeñarse en el exterior por lo menos por ocho meses.



El abril pasado, tres deportistas antioqueñas no contaron con el apoyo económico de la federación para asistir al Mundial de Taekwondo en Corea del Sur.



“Cada deportista asumirá la responsabilidad de conseguir los recursos de manera personal o a través de la empresa privada, teniendo en cuenta que esta entidad no cuenta con recursos suficientes para la participación en el evento”, dijo en su momento el presidente de la Federación Colombiana de ese deporte, Luis Fernando Forero, entidad que sí cubrió la participación de otros 33 exponentes.



Tatiana León, Mary Sol Echeverry y Dariana Suache organizaron una venta de arroz chino. El precio de cada plato era de 15.000 pesos y la comida se entregaba a domicilio. Las deportistas también organizaron fiestas e hicieron rifas para reunir los 45 millones de pesos que necesitaban. Y, finalmente, lo lograron, pero con total sacrificio.



Y desde hace un poco más de un mes varios karatekas que lograron su respectivo cupo al Mundial de Turquía (del 26 al 30 de octubre), tuvieron que organizar rifas para poder cumplir con el sueño de asistir al evento más importante de ese deporte. Pero lo que para muchos era la ilusión y un sueño por cumplir, se convirtió en la mayor frustración. Claro, clasificar con méritos y resultados a una cita mundial y no poder asistir por falta de recursos de la federación es totalmente decepcionante para un deportista, y más cuando se tiene el talento, pero se carece de apoyo gubernamental o regional. Son centenares de casos.



Esa es una de las políticas en las que deberá profundizar el Gobierno a través del Ministerio de Deporte para implementar estrategias y recursos y buscar que el deportista se dedique a la práctica de su disciplina y no tenga que atormentarse por buscar sus propios recursos para poder representar al país en un certamen mundial o continental.



ELTIEMPO.COM