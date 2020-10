Programación deportiva para este martes 20 de octubre

CARACOL

9:15 a. m.: CICLISMO – Vuelta a España: etapa #1



WIN SPORTS

7:30 p. m.: BALONCESTO – Liga local: Team Cali vs. Caribbean Storm



WIN SPORTS +

7:40 p. m.: FÚTBOL – Liga femenina: Cali vs. Junior

ESPN

11:50 a. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Dínamo de Kiev vs. Juventus

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: PSG vs. Manchester United

3:15 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Santos vs. Defensa y Justicia

7:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Sao Paulo vs. Binacional



ESPN 2

6 a. m.: CICLISMO – Giro de Italia: etapa #16

9 a. m.: CICLISMO – Vuelta a España: etapa #1

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Barcelona vs. Ferencváros

7:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: River Plate vs. Liga de Quito



ESPN 3

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Chelsea vs. Sevilla

7 p. m.: BÉISBOL – Serie Mundial: Dodgers vs. Rays



FOX SPORTS

11:50 a. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Zenit vs. Brujas

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Lazio vs. Borussia Dortmund

3:15 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Olimpia vs. Delfín

7:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Colo Colo vs. Jorge Wílsterman



FOX SPORTS 2

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Leipzig vs. Istanbul

7:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Peñarol vs. Paranaense



DEPORTES