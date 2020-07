El 'vuelo del deporte' aterrizó en Madrid con los atletas colombianos

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se convirtió este lunes en la puerta de retorno a Europa para algunos de los rostros más destacados del deporte colombiano tras el parón competitivo provocado por la crisis sanitaria del coronavirus.

Con salida en El Dorado a las 5 p. m. fue en la capital de España donde aterrizó el llamado 'Vuelo del deporte', el cual llegó cargado de la ilusión y las esperanzas de gloria de quienes solo desean volver a competir en sus respectivas disciplinas.



En esta ocasión el avión tomó tierra aproximadamente cuarenta y cinco minutos antes de la hora prevista, a las nueve y cuarto de la mañana, y de él fueron descendiendo no solo deportistas sino también técnicos y personal de apoyo.



En la expedición destacaba un nutrido grupo de ciclistas encabezado por Egan Bernal, vigente campeón del Tour de Francia, y por Nairo Quintana, ganador entre otras carreras del Giro de Italia y de La Vuelta.



No eran los únicos ya que también pudo verse en la zona de llegadas de la terminal madrileña a Winner Anacona o a Sergio Luis Henao entre otros, sin importar en este caso el hecho de que no todos compartieran equipo. Sin embargo no solo ocuparon asiento representantes del mundo de la bicicleta ya que también se desplazaron desde Colombia la judoca Yuri Alvear, el atleta Yilmar Andrés Herrera, la futbolista Ángela Corina Clavijo o Jorge Luis Pinto, recientemente nombrado seleccionador de Emiratos Árabes Unidos.



"Se ha adoptado mucha bioseguridad como tal. Íbamos con el tapaboca y la mascarilla. Además se ha incidido en el lavado de manos. Teníamos grandes deportistas y pudimos llegar bien, gracias a Dios", explicó Herrera, uno de los primeros en hablar ante los medios.



Ahora unos y otros pondrán rumbo a diversos destinos con el objetivo de seguir preparándose para los retos que tienen por delante y con la sensación de que, poco a poco, todo vuelve a la normalidad.

¡Nuestro país está de fiesta y el #VueloDelOrgulloColombiano se une a la celebración nacional! Aterrizó esta mañana en Madrid con 93 atletas de alto rendimiento (20 mujeres y 73 hombres), que seguirán haciendo grande a la #ColombiaTierradeAtletas. ✈️🇨🇴 @Avianca pic.twitter.com/LindwbVLiK — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) July 20, 2020



EFE