Vanessa Bryant, viuda del icono de la NBA Kobe Bryant, recibirá 16 millones de dólares como indemnización tras ganar el juicio contra las autoridades del condado de Los Ángeles (EE.UU.) por difundir fotografías de los cadáveres del jugador y su hija Gigi, informaron este miércoles medios estadounidenses.

Victoria en el juicio

Kobe Bryant Foto: AFP

Un jurado determinó que Vanessa Bryant obtendrá 16 millones y que Chris Chester, quien perdió a su esposa y a su hija en el mismo accidente de helicóptero, recibirá 15 millones.



La decisión del jurado llegó un día después del cumpleaños de Kobe Bryant, que habría cumplido 44 años este martes.



En el mismo sentido, este miércoles se conoce de forma informal entre los fans del mito de los Lakers como 'el día de Kobe Bryant' ya que el 24 de agosto combina los dos dorsales que vistió el jugador (24 y 8).



Los abogados de Vanessa Bryant acusaron al condado angelino de haber divulgado fotos del accidente de helicóptero del 26 de enero de 2020 en el que murieron Kobe Bryant y otras ocho personas. La acusación aseguró que ayudantes del 'sheriff' y miembros del cuerpo de bomberos difundieron y mostraron en sus círculos cercanos esas imágenes en diferentes ocasiones como, por ejemplo, en un bar donde fueron enseñadas a un camarero.



"Me siento devastada, herida y traicionada por los empleados del condado que filtraron las fotos", dijo Vanessa Bryant la semana pasada en el juicio, donde añadió que ella aún no ha visto esas imágenes porque quiere "recordarlos como fueron".



Vanessa Bryant alegó que se había violado el derecho a la intimidad de las víctimas y se había provocado "un gran dolor" a los familiares Además, durante su testimonio, la viuda de Kobe Bryant aseguró que sufre estrés emocional por "miedo" a que ella o sus hijos encuentren en un futuro "imágenes horribles de sus seres queridos en internet".

Más argumentos

Bryant (Dcha.) jugó para LA Lakers, y es conocido como uno de los mejores jugadores en la historia del juego. Foto: Instagram: @vanessabryant

Durante la apertura del juicio, el abogado de Vanessa Bryant argumentó que las fotografías no fueron tomadas con ningún propósito oficial para la investigación del accidente sino para convertirse en "cotilleos visuales" y humillar a las víctimas.



"Se compartieron en repetidas ocasiones con personas que no tenían absolutamente ninguna razón para recibirlas", argumentó. Por su parte, la defensa alegó que las fotos no han aparecido en internet durante los más de dos años y medio transcurridos desde el accidente y que, por lo tanto, no habría motivos para pensar que algo así pueda ocurrir ahora. El año pasado, Vanessa Bryant llegó a un acuerdo económico con la compañía de helicópteros a la que había denunciado por el accidente.

En febrero de 2021, los investigadores aseguraron que el piloto del helicóptero se desorientó por culpa de la niebla y sostuvieron que no siguió el protocolo de pilotaje establecido cuando se vuela con nubosidad densa. Kobe Bryant es el cuarto máximo anotador histórico de la NBA (33.643 puntos) y un mito eterno para Los Angeles Lakers, con quienes ganó cinco anillos haciendo gala de un feroz e incansable espíritu competitivo.



EFE

