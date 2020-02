Viuda de Kobe Bryant denuncia a empresa de helicóptero por accidente

La viuda de Kobe Bryant demandó al dueño del helicóptero que se estrelló en California el mes pasado en un accidente que cobró la vida de la leyenda del baloncesto, de su hija de 13 años y de otras siete personas.

Vanessa Bryant busca una indemnización compensatoria y punitiva de Island Express Helicopter Inc. por negligencia, según una denuncia presentada el lunes en la Corte Suprema de California en Los Ángeles. La demanda aún no ha sido procesada y aceptada por el tribunal.



Kobe Bryant, de 41 años, su hija, Gianna, y el resto de los pasajeros murieron cuando el helicoptero Sikorsky S-76B volaba a través de densas nubes y se estrelló contra una ladera cubierta de arbustos en Calabasas, California.



Los miembros del grupo se dirigían a un partido de baloncesto en la Mamba Academy de Bryant en Thousand Oaks.



El operador del helicóptero no pudo ser contactado de inmediato para comentar sobre la demanda.



La compañía dijo el mes pasado que estaba trabajando con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte para investigar la causa del accidente.



DEPORTES