Muerte de exjugador de la NFL, bajo la lupa de las autoridades

La familia de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) volvió a estar de luto este lunes tras conocerse la muerte del exreceptor abierto de los Buccaneers de Tampa Bay Vincent Jackson, quien fue encontrado sin vida en la habitación de un hotel del área de Tampa Bay.

La oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough (Florida) fue la que confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Jackson, de 38 años.



Jackson, tres veces jugador del Pro Bowl con los entonces San Diego Chargers y Buccaneers (2012-2016), se alojó en un Homewood Suites en las afueras del este de Tampa y su cuerpo fue descubierto por un ama de llaves alrededor de las 11:30 de la mañana, de este lunes.



La oficina del alguacil dijo en un comunicado de prensa que está investigando el caso, pero que el cuerpo de Jackson no mostraba "signos aparentes de trauma".



La portavoz Crystal Clark aclaró que las autoridades no creen que haya ocurrido un crimen. La oficina del alguacil indicó que la familia de Jackson lo había reportado como desaparecido el pasado miércoles, pero los agentes lo ubicaron en el Homewood Suites al día siguiente.



Las autoridades hablaron con él, evaluaron su bienestar y cerraron el caso de personas desaparecidas, según el comunicado de prensa. Un portavoz de la Oficina del Médico Forense del Condado de Hillsborough, que determinará la causa de la muerte, indicó que la oficina no pudo proporcionar ninguna información hasta el lunes por la noche.



Hijo de dos veteranos del ejército, Jackson nació en Colorado Springs (Colorado), y rápidamente emergió como una estrella de dos deportes.



Después de graduarse de la escuela secundaria con un promedio de calificaciones de 4,1, jugó para los equipos de baloncesto y fútbol americano en el norte de Colorado, usando su altura, físico y capacidad de salto para sobresalir en ambos.



Jackson fue seleccionado por los Chargers en la segunda ronda del sorteo del 2005 y se convirtió en titular al año siguiente. Pasó los primeros siete años de su carrera de 12 en San Diego antes de firmar con los Buccaneers como agente libre en 2012.



Hizo tres Pro Bowls en un lapso de cuatro años desde 2009 hasta 2012. Su última temporada fue en el 2016 antes de formar parte de la lista de reservas lesionados con una lesión en la rodilla derecha. Anunció su retiro en 2018 luego de atrapar 540 pases para 9.080 yardas y 57 touchdowns.



Jackson era conocido por su apoyo a las familias de militares, incluido su trabajo a través de The Jackson in Action 83 Foundation, que fundó en 2012. La Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough señaló que nombró a Jackson adjunto honorario hace tres años para "reconocer su dedicación comunidad".



EFE