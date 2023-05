Un toro entró de un momento a otro, invadió el campo de juego y causó pánico en un partido del rugby francés entre los equipos Catalan Dragons y los St Helens.

Nadie pudo controlar al animal, que ingresó al campo y trató de embestir a los jugadores, que abandonaron el campo inmediatamente.



Mucho miedo

El hecho ocurrió antes del compromiso, mientras los jugadores de ambos equipos calentaban en su propio campo.



El enorme toro blanco hizo acto de presencia en el campo y comenzó a corretear a los jugadores y a los jueces que estaban en la cancha.



Lo que se ve en el video es que el animal se fue al lado de los Catalan Dragons, quienes salieron del campo.



Tal vez el color rojo de los uniformes lo llevó a emprenderla contra ellos, sin pasar a mayores.



Las imágenes le dan la vuelta al mundo, pues no es un hecho común lo que sucedió en Francia.



No hubo ningún incidente que lamentar y todo se quedó como un hecho curioso.

