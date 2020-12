LeBron, felices 36 años: sus espectaculares jugadas en la NBA

LeBron James es la gran estrella de la NBA, del baloncesto del mundo y este miércoles cumple 36 años, tras los cuatro títulos que ha obtenido del certamen.

James es la gran estrella de la NBA, de Lakers, a quienes guió este año a un anillo más, pero hoy en día es el centro de las miradas, que lo felicitan en su día.



Nació el 30 de diciembre de 1984, en Akron, Ohio, Estados Unidos. Mide 2,06 m, tiene 979 puntos de promedio y se le conoce como King James, LBJ, Chosen One, Bron-Bron, The Little Emperor, The Akron Hammer.