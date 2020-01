Reconocido presentador de TV lloró al recordar a Kobe Bryant

Muchas son las anécdotas que tienen los amigos del fallecido de Kobe Bryant. Luego de su lamentable muerte, muchos de ellos han salido a rendirle un homenaje al exjugador de Lakers de Los Ángeles, contando la importancia de la leyenda en el mundo del baloncesto.

Una de estas historias la contó el reconocido presentador estadounidense Jimmy Fallon, quien al siguiente día de la muerte de Kobe Bryant recordó una experiencia que vivieron cuando fueron jóvenes.



“Manejamos por Sunset Boulevard a este lugar llamado Pink Dot. Abro la puerta y está cerrada, y el joven dijo: ‘lo siento, no puedo vender nada’. Y yo le contesto: ‘Solo queremos conseguir unas cervezas’. De inmediato me contesta: ‘Sí. pero no puedo hacerlo. Solo entregamos pedidos a domicilio’. Entonces, Kobe saca su identificación y la pone contra el vidrio y dice: ‘Soy un Laker’, y el joven abrió la puerta y nos fuimos con cinco cajas de cerveza y salvamos la fiesta”, fue la primera parte de la nación de Fallon.

Kobe Bryant Kobe Bryant.

"Después nos encontramos durante años y reímos al hablar sobre esa noche en que nos conocimos. Nos reímos de todas las buenas cosas que pasaron desde entonces, y nos reíamos ahora sobre cómo criar hijos y los estúpidos errores que cometemos tratando de descubrir cómo ser buenos padres”, dijo con la voz entrecortada.



Después de esto, Fallon recordó este fatídico momento y le pidió a las personas que lo estaban viendo que amaran a sus seres queridos y, al final, dijo "Kobre, cuando nos volvamos a ver, beberemos cerveza”.



