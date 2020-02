¡Una locura! El salto imposible que Simone Biles hizo a la perfección

La estadounidense Simone Biles es un fenómeno del deporte mundial y cada video en el que aparece las redes se revolucionan. La gimnasta con más medallas en la historia de los Mundiales sorprende al mundo de la gimnasia artística desde su aparición en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016, donde consiguió cuatro doradas.

Este martes, la atleta de 22 años subió a su cuenta de Twitter la filmación de un impresionante salto que acompañó de un sugestivo mensaje: "2020?". Biles se está preparando para afrontar los Juegos Olímpicos de Tokio este año y piensa ir por todo ya que posiblemente sea su última participación olímpica, como ella misma confirmó en una entrevista a la BBC el año pasado. Siente que "el cuerpo se está desarmando".

La publicación se hizo viral en instantes y los comentarios de apoyo hacia la gimnasta y cargadas contra la Federación internacional de Gimnasia (FIG) no tardaron en venir. Es que durante el Mundial que se disputó en octubre en Stuttgart, Alemania, su destreza fue de alguna manera castigada por los jueces, quienes evitaron calificar con un 10 su prueba de viga por considerarla excesivamente peligrosa para la integridad de las atletas.



Las quejas en las redes sociales, en las que gran mayoría se solidarizó con la estadounidense, hizo que la FIG se viera obligada en su momento a realizar un acto infrecuente para ellos: dar explicaciones sobre puntuaciones y emitir un comunicado para justificar su decisión.



"Existe un riesgo añadido en la recepción de los dobles mortales en la salida de la barra, con o sin giros, que incluye una posible caída sobre el cuello", afirmó la FIG en su texto, al tiempo que dejó en claro que no es la primera vez que se toman estas decisiones para proteger a las deportistas. También explica que lo que busca es evitar tentar a otras deportistas a hacer pruebas para las que no están preparadas.



LA NACIÓN

GDA