Se repitió la tragedia: otro boxeador murió después de una pelea

Hugo Santillán, el boxeador argentino que se desvaneció mientras leían el fallo de su última pelea contra el campeón uruguayo Eduardo Abreu, falleció en la mañana de este lunes en el Club Atlético San Nicolás. El argentino estaba internado en grave estado en un hospital de la ciudad bonaerense de San Nicolás, a causa de un severo traumatismo de cráneo

Santillán, de 23 años y oriundo de la localidad de Ceres, el sábado último no llegó a escuchar el veredicto completo de los jurados, quienes resolvieron dar empate en decisión dividida. Mientras se daba lectura al fallo, se desmayó y le tuvieron que aplicar oxígeno en el mismo cuadrilátero.

Santillán había ingresado a la clínica en un estado muy delicado y había sido internado en terapia intensiva. Inmediatamente fue operado por un coágulo cerebral. Después tuvo dos paros cardiorespiratorios y su delicado estado de salud colapsó esta madrugada. La directora del Hospital de San Nicolás, Dra. Graciela Olocco, confirmó su deceso: "Nunca salió del estado de coma".



En el combate entre Santillán y Abreu estaba en juego el título latino ligero del Consejo Mundial de Boxeo. Esa pelea quedó bajo la lupa ya que varios especialistas del boxeo aseguran que Santillán no debía haberse subido al ring, ya que tras perder por puntos en junio último ante el armenio Artem Harutyunyan, en Alemania, la Federación alemana tomó la decisión de no dejarlo pelear dentro de su territorio hasta el 31 de julio.



Si bien esta sanción no tenía alcance en la Argentina, aseguran que nadie se detuvo a conocer los por qué de la suspensión para Santillán y si estaba en condiciones de poder pelear.



La Nación

GDA