No se detiene: así se prepara medallista olímpica de voleibol playa

April Elizabeth Ross es una californiana de 37 años, medallista olímpica que ganó la plateada en Londres 2012 y una de bronce en Río 2016. Su especialidad es el beach-volley. Y como tantos otros atletas, está agudizando el ingenio para continuar con la preparación para Tokio 2020 en medio de la pandemia. Mientras esperar alguna resolución del Comité Olímpico Internacional al respecto y la postergación parece un hecho, Ross ideó una manera casera de entrenamiento que mostró en las redes sociales.

¿Quién no ha jugado solo con una pelota de fútbol contra una pared? ¿Quién no ha hecho frontón con una raqueta o paleta? Algunos golfistas cuelgan lonas a unos 10 metros de distancia para que detengan la pelota después de impactar con un hierro. Todo vale a la hora de no dejar de practicar.



¿Qué hizo Ross? En el jardín de su casa, instaló la red y sobre un árbol, apoyada, una madera en plano inclinado. Así puede rematar y luego recibir la pelota una vez que toma la trayectoria deseada. Esa constancia la llevó a obtener la medalla plateada en 2012 junto con Jennifer Kessy, y cuatro años más tarde, la de bronce con Kerri Walsh Jennings. Con Kessy, además, fueron campeonas mundiales en 2009.

World Champion & Olympic medalist 🇺🇸 April Ross takes #BeachVolleyball at 🏠 TO THE HIGHEST LEVEL!🎥 @AprilRossBeach pic.twitter.com/Jup7kb1VRI — Beach Volleyball World (@FIVBBeach) March 22, 2020

En su canchita casera, además de la compañera de juego, le falta la arena nomás donde moverse, pero todo no se puede...(Y además hay que cuidar el jardín).



LA NACIÓN

GDA