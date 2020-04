Niño kartista pide ayuda para volver a Colombia y ver a su mamá

El kartista colombiano Carlos Hernández grabó un video y lo subió a redes sociales y en él pide la colaboración del Gobierno colombiano para ser tenido en cuenta en una eventual repatriación en los próximos días desde Estados Unidos.

Hernández, de 11 años, viajó a representar al país, pero cuando se presentó la emergencia por el brote del nuevo coronavirus quedó confinado en una casa en Houston, Texas.





"Le pido al Gobierno que nos ayude a las personas que estamos acá para volver a Colombia. Hace tres meses no veo a mi mamá y estoy acá en representación del país, no vive a conocer a Estados nidos", señaló el boyacense.



"Estoy atrapado en Estados Unidos. o he podido salir de mi casa, me hace mucha falta mi mamá. Me siento un poco abandonado, menos mal estamos bien de salud", concluyó.