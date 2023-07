La modelo Daniella Hemsley armó polémica en el mundo del boxeo luego de ganar un combate y mostrar sus senos al público y a las cámaras.

Hemsley, de 22 años, no proviene del mundo del boxeo sino de OnlyFans. Al momento de conseguir el triunfo en una pelea ante Aleksandra Daniel, en el torneo de boxeo de KingPyn transmitido en todo el mundo, la modelo tuvo este gesto de levantarse su top, que ha despertado muchos comentarios en redes sociales.



“Mi abuelo tuvo a Muhammed Ali. Mi padre tuvo a Mike Tyson... Yo tengo a Daniella Hemsley”, escribieron en las redes en tono de burla.



Pero más allá de esos comentarios, hubo críticas fuertes. Dos personajes con mucha historia en el deporte de los guantes manifestaron su malestar.



El promotor de boxeo Eddie Hearn es uno de los nombres más importantes del deporte y dijo: "Lo odio. Hemos trabajado muy duro para que las mujeres en el boxeo sean respetadas por su habilidad, por sus méritos, por su arduo trabajo. Una cosa que debemos entender es que eso no es boxeo".



"Para mí, lo que estoy tratando de hacer y lo que hemos estado haciendo durante años y años, los sacrificios que la gente ha hecho para ser respetada, nuevamente, no es boxeo. Pero al mismo tiempo, creo que es más un reflejo de la sociedad que un reflejo de lo bueno o lo malo del boxeo. No me gusta".



Por su parte, la boxeadora dos veces medallista de oro Claressa Shields también intervino y dijo: "Wow... este es un paso atrás para el boxeo femenino. Detén esta m**rda".

Así ha celebrado su victoria la modelo de OnlyFans, Daniella Hemsley, en el torneo de boxeo KingPyn. pic.twitter.com/LAEar37av7 — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) July 16, 2023

