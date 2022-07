La acción es impactante. El sonido del golpe retumba todavía en Las Vegas. El luchador brasileño Alex Pereira logró un K.O. brutal ante Sean Strickland en el UFC 276 con un gancho de izquierda al mentón, en el primer asalto, que se apoderó de todos los comentarios de las redes sociales y que generó la admiración de todos los aficionados... y también escalofríos.

El K.O viral

Facebook Twitter Linkedin

Pereira vs. Strickland. Foto: AFP

Con una mano zurda potente, Pereira destruyó a Strickland y conquistó el derecho a enfrentarse en su próxima pelea al campeón mediano Israel Adesanya, a quien derrotó dos veces cuando ambos eran peleadores de kickboxing, incluyendo un nocaut brutal. Eso sucedió en 2017, cuando Pereira logró mandar a la lona a Adesanya y dejarlo aturdido al africano con un golpe similar al que recibió Strickland. Eso lo convirtió en el único luchador que pudo noquearlo hasta el momento.



“Muchas personas hablan de mis dos victorias sobre Israel Adesanya, pero dicen que están en el kickboxing. Acabo de vencer al peleador número 4 del ranking, así que sé que me gané la oportunidad tener un combate por el título”, dijo Pereira.



Alex Pereira logró su sexta victoria en MMA y la tercera bajo la órbita de UFC, aunque este no fue un éxito más. Pereira, de 34 años, fue campeón de kickboxing en la promotora ‘Glory’ antes de hacer su transición a las artes marciales mixtas. El peleador nacido en San Pablo acordó su desembarco en UFC en septiembre del año pasado.



(No deje de leer: Video: el accidente que pocos vieron en Silverstone y pudo ser una tragedia).

Horas después del combate Sean Strickland explicó sus sensaciones tras perder por KO ante Pereira. “Es una m.... Uno nunca quiere estar en el video de highlights de nadie, pero es así es nuestro deporte. Intenté golpear a uno de los mejores kickboxers del mundo. El problema fue que, durante el primer round, pensé: ‘Esta pelea va a ser fácil. Voy a ganar en tres rounds’. Y de repente me atraparon. Felicitaciones para Alex, es un asesino”, dijo Strickland en un vídeo que publicó en su cuenta de Instagram.



“Gracias a todos mis entrenadores, lamento no haber conseguido la victoria. Aficionados, gracias por apoyarme. Esto dolerá por un tiempo pero saldremos adelante”, finalizó el estadounidense.

Más noticias

LA NACIÓN, DE ARGENTINA

DEL GRUPO DE DIARIOS DE AMÉRICA

(GDA)