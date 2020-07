Vicecomisionado de la NBA confirmó el compromiso por la seguridad

El vicecomisionado de la NBA, Mark Tatum, volvió a reafirmar este miércoles el convencimiento que tiene la entidad en la seguridad que ofrece a los jugadores la "burbuja" de Orlando contra la covid-19 cuando a partir del jueves se reanude la temporada regular.

Tras reiterar que la seguridad de los jugadores era lo más importante, Tatum expresó su satisfacción por todo el trabajo que hasta ahora se había realizado de cara a ver cumplido el primer objetivo de reiniciar la temporada regular 2019-20, y que además se pueda hacer con éxito.



Su confianza, de acuerdo a Tatum, radicaba en los hechos objetivos de haber realizado hasta 350 pruebas a los jugadores que están dentro de la "burbuja" disputando la pretemporada y ninguno había dado positivo a la covid-19.



"Según los resultados, nuestros protocolos están funcionando", expresó Tatum en una conferencia telefónica. "Nos complace que hayamos tenido cero casos de COVID-19 positivos durante ese tiempo".



Sin embargo, Tatum dijo que ante todo eran realistas y asumió que el camino no había hecho más que comenzar por lo que los retos ha enfrentar serían grandes y difíciles.



"Somos conscientes que tenemos un largo camino por recorrer. Las personas en el campus son conscientes de cumplir con las reglas para mantener a todos seguros y saludables. Sin su colaboración nada podría ser posible", recordó Tatum.



Después de que la temporada regular quedó suspendida el pasado 11 de marzo, la primera liga que lo hizo dentro del deporte profesional en Estados Unidos, tras el positivo del pívot francés Rudy Gobert, de los Jazz de Utah, en Oklahoma City, la NBA comenzó a trabajar con los expertos en seguridad de cara a la planificación los pasos a seguir.



En ese sentido, Tatum señaló que habían desarrollado una extensa lista de protocolos para mantener saludables y seguros a todos los recluidos en la burbuja y que su montaje ha costado a la NBA más de 150 millones de dólares.



"La seguridad siempre fue nuestra primera prioridad", subrayó Tatum, que no quiso hablar del apartado económico que le ha supuesto a la liga el establecimiento del "campus" como oficialmente la NBA denomina a la burbuja que ha montado en el Walt Disney World Resort, de Orlando.



A partir de este jueves, 22 equipos, con 89 jugadores internacionales de 34 naciones, reanudarán los partidos, 88 de temporada regular, ocho por cada equipo, que se disputarán sin aficionados y que decidirán la clasificación para los playoffs.



Luego le seguirán los playoffs y se espera que para octubre se puedan disputar las Finales y definir al nuevo campeón de la NBA 2019-2020, a quien Tatum dijo que habría que darle todo el reconocimiento porque se lo habrá merecido, al margen del parón producido por la pandemia del coronavirus.



"Quien obtenga el campeonato habrá tenido que superar tanta adversidad para llegar a esa meta que luego sentirá la satisfacción de haberlo logrado", destacó Tatum.



"Tenemos esperanzas y optimismo de que si todos cumplen con los protocolos podremos coronar a un campeón al final de la temporada", se limitó a decir Tatum, además de reiterar que la NBA tiene planes dependiendo de múltiples situaciones si se diese un posible brote.



Tatum alabó el "sacrificio" hecho por los jugadores y reiteró que los miembros de la familia pueden ingresar después de la primera ronda de los playoffs, una vez que solo quedan ocho equipos.



El vicecomisionado de la NBA reconoció que la creación de protocolos médicos fue la parte más difícil que les tocó enfrentar cuando comenzaron a trabajar en el desarrollo y montaje de la burbuja.



"No íbamos a avanzar si no se nos ocurría un plan en el que nos sintiéramos muy cómodos para mantener a todos a salvo. Estamos haciendo algo aquí que nunca hemos hecho antes y que pocas personas han intentado", añadió.



En cuanto al polémico asunto de las reivindicaciones sobre el racismo, la injusticia social y la brutalidad policial por parte de los jugadores, que inclusive tienen decidido ponerse de rodillas durante la entonación del himno nacional, violando una regla interna de la NBA, Tatum se limitó a decir que "nos ocuparemos de esa situación".



Además de reiterar que las conversaciones con el sindicato para establecer la fecha de inicio de la temporada 2020-21 se darían a medida que avance la competición en Orlando y, aunque no hay nada establecido, el mes de diciembre podría ser el más apropiado.



