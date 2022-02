El boxeador ucraniano Vasyl Lomachenko, excampeón del mundo en tres categorías y medallista olímpico en Pekín 2008, se unió al Batallón de Defensa Territorial Belgorod-Dnestrovsky para luchar en la guerra contra Rusia.



Así lo dio a conocer en sus redes sociales el pugilista, de 34 años, quien estaba en Grecia cuando el ejército ruso decidió invadir su país el pasado jueves. Según medios locales, Lomachenko hizo todo lo posible por llegar a territorio ucraniano a pesar de las restricciones aéreas.

De los guantes a las armas

El deportista disputó su último duelo en noviembre del pasado año ante Richard Commey. Para esta época, no tenía ninguna pelea confirmada. Así que, de entrada, no habría problema para tomar las armas en defensa de Ucrania.



Su fotografía, ataviado con el uniforme del ejército ucraniano, le está dando la vuelta al mundo gracias a su difusión en redes sociales.



El presidente de la Federación Ucraniana de Boxeo, Mykola Kovalchuck, fue uno de los primeros en compartir la imagen: "Estamos orgullosos de nuestros boxeadores, nuestros campeones en el boxeo y los campeones en la guerra", comentó.



"Estamos orgullosos de ser ucranianos", concluyó Kovalchuck.

