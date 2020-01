¡Atención!: habló la viuda de Kobe Bryant

La viuda de Kobe Bryant dijo estar "devastada" tras el accidente aéreo que le quitó la vida a la leyenda del básquetbol y a su hija de 13 años.

Bryant, de 41 años, y su hija de 13 años fallecieron el domingo al estrellarse el helicóptero en el que viajaban junto a otras siete personas en una intrincada zona montañosa cerca de Los Ángeles.



La noticia de su muerte consternó al mundo entero, entre fanáticos y jugadores de los Lakers, el equipo que defendió por toda su carrera de 20 años y que este miércoles tuvo su primera práctica desde la tragedia, de cara a su partido del viernes en Los Ángeles.



En una publicación en Instagram, acompañada de un retrato familiar, Vanessa Bryant agradeció el "apoyo y amor" expresado por millones de personas. Y agregó: ““Solo deseo poder abrazarlos, besarlos y bendecirlos".



"Estamos completamente devastados por la repentina pérdida de mi adorable marido, Kobe - el increíble padre de nuestros hijos; y mi hermosa y dulce Gianna - una cariñosa, pensativa y maravillosa hija, y maravillosa hermana de Natalia, Bianka y Capri", expresó.

"No hay suficientes palabras para describir nuestro dolor en este momento. Me consuela saber que Kobe y Gigi sabían que eran tan profundamente amados. Fuimos increíblemente bendecidos al tenerlos en nuestras vidas. Desearía que estuvieran con nosotros para siempre", añadió la viuda de 37 años, con quien Kobe se casó en 2001.



"Es imposible imaginar la vida sin ellos. Pero nos despertamos cada día, tratando de seguir adelante porque Kobe y nuestra niña Gigi nos iluminan el camino".



Bryant ganó cinco títulos de la NBA con los Lakers, que este viernes debe rendirle homenaje antes del partido ante los Portland Trail Blazers en el Staples Center.



"Queremos representar lo que Kobe era más que nada", dijo el entrenador Frank Vogel, del quinteto donde el legendario jugador hizo toda su carrera de 20 años. "Siempre hemos querido que se sienta orgulloso y eso no va a cambiar".



Vogel, de 46 años, habló con periodistas en el centro de entrenamiento del equipo, donde estrellas como LeBron James y Anthony Davis participaron de la práctica pero mantuvieron distancia de los micrófonos.

En la práctica de este miércoles, el equipo hizo algo "que pensamos sería terapéuticamente beneficioso", añadió Vogel.



"Hicimos un trabajo de tiro en equipo, sin práctica real de nada en particular. Quería que nuestros chicos entraran libres de preocupaciones, pero que sudaran, tocaran el balón y estuvieran cerca unos de otros".



"Luego tuvimos un almuerzo donde todos pasamos tiempo juntos y nos afligimos juntos", siguió. "Esto ha fortalecido lo que hemos sentido durante todo el año en nuestro equipo, que es que nos hemos convertido en una familia en muy poco tiempo".



El precio de las entradas para el partido del viernes, donde se espera que los Lakers honren la memoria de Bryant, se dispararon en el sitio de reventa StubHub.com, con asientos a cientos y en algunos casos miles de dólares por encima de su valor nominal.



