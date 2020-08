Valery Plata, firme en la lucha por ganar el US Women's Amateur

La colombiana Valery Plata sigue en la pelea por ganar el US Women's Amateur, uno de los Majors del golf aficionado en el mundo. Este sábado logró meterse entre las cuatro mejores del torneo y esta misma tarde jugará por llegar a la final.

Solamente dos jugadoras colombianas alcanzaron esa instancia a la que ahora aspira Plata, nacida en Floridablanca (Santander). La primera, María Isabel Baena, que en 1996 perdió la final con la estadounidense Kelli Kuehne, y la segunda, María José Uribe, que fue campeona en 2007.



Plata venció en cuartos de final a la estadounidense Kennedy Swann por 1up (un hoyo de ventaja tras los 18 pactados). Comenzó perdiendo el duelo de una manera increíble: en el par 5 del hoyo 3 se anotó birdie, pero su rival le respondió con águila.



La colombiana empató el duelo al ganar el hoyo 4. Se puso abajo en el 6 y lo volteó ganando el 9 y el 10. Swann empató en el 13 y Plata sacó la ventaja definitiva con un birdie en el 15 para ganar ese hoyo y la partida.



El duelo de semifinales será este mismo sábado, desde las 11:45 de la mañana, hora de Colombia. Enfrentará a la estadounidense Rose Zhang, quien en la segunda ronda de los playoffs eliminó a la otra colombiana en competencia, María José Bohórquez.



Plata espera cerrar en el US Women's Amateur una gran temporada, en la que obtuvo su primera victoria con la Universidad de Michigan State. Fue mención de honor en el WGCA All-America, y fue nombrada como jugadora del año en el All-Big Ten First Team, como la mejor de 14 universidades del Medio Oeste de Estados Unidos.



Plata, además, hizo parte del equipo que ganó el Suramericano de Mayores de golf, Copa Andes, a finales del 2019, junto a María José Bohórquez, Silvia Garcés, Alejandra Hoyos y Cristina Ochoa, con la capitanía de Juliana Murcia.



