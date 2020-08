Valery Plata, a cuartos de final del US Women's Amateur

La colombiana Valery Plata sigue en carrera para buscar el segundo título para Colombia en el US Women's Amateur, considerado como uno de los Majors del golf aficionado.

Plata, nacida en Floridablanca (Santander), logró este viernes meterse entre las ocho mejores jugadoras del certamen, tras derrotar a la estadounidense Tyler Akabane por 3/2 (tres hoyos de ventaja contra dos por jugar.



La colombiana ganó los tres primeros hoyos del duelo. Luego perdió el cuarto y ganó el sexto, y así administró la ventaja. Llegó a estar 4 arriba en el 12, pero ya había logrado una diferencia que la mete en los cuartos de final.



Más temprano, Plata había vencido en dieciseisavos de final a la estadounidense Zoe Antoinette Campos, por 2up (dos hoyos de ventaja tras los 18 programados).



El duelo iba igualado en los primeros nueve hoyos. Plata sacó ventaja en el 2 con un birdie, contra un par de su rival, y Campos le igualó al hacerle par al 8, mientras la colombiana se anotó bogey.



Dos birdies seguidos, en los hoyos 12 y 13, le permitieron a la colombiana sacar ventaja. Sin embargo, perdió el 17, con un bogey contra par de su rival, pero se impuso en el 18, en el que Campos terminó con bogey.



Plata espera cerrar en el US Women's Amateur una gran temporada, en la que obtuvo su primera victoria con la Universidad de Michigan State. Fue mención de honor en el WGCA All-America, y fue nombrada como jugadora del año en el All-Big Ten First Team, como la mejor de 14 universidades del Medio Oeste de Estados Unidos.



Plata, además, hizo parte del equipo que ganó el Suramericano de Mayores de golf, Copa Andes, a finales del 2019, junto a María José Bohórquez, Silvia Garcés, Alejandra Hoyos y Cristina Ochoa, con la capitanía de Juliana Murcia.



Bohórquez, quien también había alcanzado los dieciseisavos de final, cayó en su duelo de dieciseisavos de final contra la estadounidense Rose Zhang, por 2up (dos hoyos de ventaja en los 18 pactados).



Fue un duelo parejo en el que no se sacaron grandes diferencias, pero que se comenzó a inclinar a favor de la estadounidense con un birdie en el par 3 del 13, para ganar ese hoyo. Y luego, amplió la diferencia en el 18, en el que la colombiana se anotó doble bogey y Zhang terminó con bogey.

​

La única colombiana que ha ganado el US Women's Amateur fue María José Uribe, en 2007. También llegó a la final María Isabel Baena, en 1996.



