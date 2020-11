Dura declaración de Valentino Rossi, positivo por coronavirus

El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) señaló, después de conocerse su nuevo positivo tras el test al que se sometió este martes, que "este virus es muy complicado y grave".

"Infortunadamente el martes me hicieron otra prueba y volvió a dar positivo, como todas las anteriores", explicó.



"Me sentí mal durante dos días, y luego en unos pocos días volví a estar en plena forma, al ciento por ciento pero me auto-aislé en casa todo el tiempo y seguí de cerca el consejo médico, pero es una situación muy triste y difícil, así es como es", lamentó el campeón italiano. "



Por suerte, todavía tengo dos oportunidades más de volver a la pista el viernes o el sábado.



Estoy muy triste porque me siento bien, y no puedo esperar a regresar y reunirme con mi equipo y espero que el próximo resultado de la prueba PCR sea negativo, porque perder dos carreras ya fue demasiado", reconoció Rossi.



EFE