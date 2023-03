La presencia de una atleta trans en el campeonato Master de Atletismo Paralímpico en Italia generó una enorme polémica por la superioridad que mostró en las pruebas.

La protagonista del debate es Valentina Petrillo, una corredora que pulverizó varias marcas en la categoría F50. Petrillo tiene una debilidad visual y compite en las pruebas de 100, 200 y 400 metros.



Este fin de semana, Petrillo rompió la marca para la prueba de los 200 metros, con un registro de 26,27 segundos, y despertó la polémica por la gran diferencia física que tenía con respecto a las demás corredoras.



Valentina se identificó como mujer desde 2017. Antes de eso, contrajo matrimonio como hombre. Su nombre de pila original es Fabrizio. Además, tiene un hijo.



Petrillo ya se había destacado como hombre en el deporte, no solo en el atletismo, sino también en el fútbol sala. Posteriormente, intentó participar en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, pero la federación italiana de atletismo no la apoyó en su idea.

🇮🇹 | La atleta trans Valentina Petrillo bate el récord 200 metros de la categoría F50 femenina en Italia y gana su octavo título "femenino". pic.twitter.com/723PGtepyz — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) March 18, 2023



Las reacciones en las redes sociales contra Petrillo han sido muy fuertes. “Ahora el récord en la categoría M50 lo ostenta un hombre. En la femenina F50, también. Ninguna mujer”, indicó una usuaria en redes.

EL FIN DEL DEPORTE FEMENINO

Valentina Petrillo, corredor masculino que se auto percibe como mujer, acaba de pulverizar el récord de la categoría F50 femenina. Compitiendo con hombres ni se hubiera clasificado para la fase final.

Es el mayor retroceso para las mujeres en décadas pic.twitter.com/uyslYhjlft — Mavica (@mavica81) March 19, 2023

Cerca de 30 atletas paralímpicas elaboraron una carta en la que piden que Valentina no compita contra ellas en las pruebas, o que, si lo hace, sea cuando no haya ninguna medalla en disputa, según cita el portal Milenio.



"Mantiene características masculinas que atentan contra los principios de lealtad y de equidad en la base de toda competición deportiva. Si quiere competir con nosotras no tenemos ningún problema, pero que no sea por títulos", dice la misiva.



DEPORTES

Más noticias de Deportes