Usain Bolt se indigna con la tecnología de las zapatillas actuales

El jamaiquino Usaint Bolt, leyenda del atletismo mundial y quien fue considerado como el hombre más rápido del mundo, entró en la polémica sobre la tecnología adaptada a las nuevas zapatillas de atletismo.

Bolt está indignado con los nuevos avances en las zapatillas de velocidad, con los nuevos modelos de calzado con placa de fibra de carbono, combinados con unas espumas especiales y superreactivas.



"Hubiera corrido en menos de 9.5 segundos con súper picos. Cuando me lo dijeron, no podía creer que realmente estamos ajustando los picos a un nivel en el que ahora les está dando a los atletas una ventaja para correr aún más rápido ”, dijo Bolt a Reuters.

Bolt es poseedor del récord mundial de 100 y 200 metros, y es ocho veces campeón olímpico. En los 100 metros, su registro es de 9.58.



“Es extraño e injusto para muchos atletas porque sé que en el pasado (las empresas) realmente lo intentaron y el organismo dijo 'no, no se pueden cambiar los picos', así que saber que ahora realmente lo están haciendo es ridículo" criticó Bolt, quien compitió con Puma a lo largo de su carrera.





