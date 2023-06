Superando por un golpe a Rory McIlroy, el golfista estadounidense Wyndham Clark conquistó este domingo el US Open en una de las victorias más sorprendentes y emotivas de los últimos años en este torneo de Grand Slam.

Clark, que no había finalizado entre los 75 mejores de ningún 'Major' anteriormente, tuvo la sangre fría suficiente para imponerse al exnúmero uno mundial McIlroy en un dramático mano a mano final en Los Ángeles (California).

McIlroy, que alarga su sequía de casi una década sin trofeos grandes, se conformó con el segundo puesto y el estadounidense Scottie Scheffler, número uno del escalafón mundial, fue tercero.



Clark, número 31 de la clasificación y con un paso por Colombia en 2018 (no superó el corte en el torneo del Country Club de Bogotá), arrancó la jornada en el coliderato junto a su compatriota Rickie Fowler pero, en una soleada tarde en el Los Ángeles Country Club, McIlroy y Scheffler se sumaron rápidamente a la pelea.

Facebook Twitter Linkedin

Wyndham Clark Foto: Etienne Laurent. Efe



De los cuatro, Clark era el que contaba con menor experiencia en estas alturas ya que, a sus 29 años, acaba de lograr su primer trofeo de PGA en mayo en el Wells Fargo Championship. Esa victoria fue un espaldarazo crucial para la carrera del jugador de Denver (Colorado), que nunca había superado el corte en el US Open y ni siquiera clasificó para jugar un Masters de Augusta.



Clark llegó a plantearse en varias ocasiones en abandonar el golf primero cuando su madre, quien le regaló su primer palo de niño, falleció por cáncer de mama una década atrás y también en 2021 cuando no estaba ni entre los 200 mejores del ranking mundial.

El desahogo de Wyndham Clark tras ganar el US Open

"Sentí que mi madre me estaba cuidando, te echo mucho de menos", dijo un emocionado Clark con el trofeo en las manos. "He trabajado tan duro y he soñado con este momento durante tanto tiempo. Visualicé tantas veces estar aquí delante de ustedes y ganar este campeonato. Simplemente sentí que esta era mi hora", agregó.



Pasada la primera parte del recorrido, Clark y McIlroy descolgaron a Fowler y Scheffler y se citaron para el duelo final. El estadounidense dio un gran acelerón en el hoyo 14 cuando aprovechó un bogey de McIlroy, que en un dramático error envió la pelota al búnker, para firmar un birdie que le dejaba con una valiosa ventaja de tres golpes.



Con solo cuatro hoyos por jugar, los nervios se abalanzaron sobre Clark hasta cometer dos bogeys consecutivos. McIlroy volvía a estar a solo un golpe de distancia para un último hoyo de infarto.



El norirlandés rozó el birdie que necesitaba para empatar y abandonó el campo dejando el título en manos de Clark que, alentado por una ruidosa multitud de aficionados locales, mantuvo el pulso para firmar una gran aproximación y sellar el último hoyo en par para celebrar su primera gran victoria con lágrimas en el rostro. Ya en el 17 había salvado el par con un espectacular chip en su tercer tiro.

Facebook Twitter Linkedin

Rory McIlroy Foto: Etienne Laurent. Efe

"Los US Open son duros", subrayó Clark. "Es duro intentar ganar un torneo en los últimos nueve hoyos pero me sentí a gusto y no dejé de repetirme: "Puedes hacerlo, puedes hacerlo".



McIlroy, por su parte, alargó su maldición en los grandes escenarios. Aunque tiene 23 títulos en su vitrina, su ansiado quinto trofeo de Grand Slam se le resiste desde su esplendorosa temporada de 2014 en la que conquistó el Abierto Británico y el PGA Chasmpionship."No logré terminar el trabajo pero voy a seguir intentándolo hasta lograr otro" gran título, aseguró McIlroy, de 34 años.

Lejos de la pelea por su segundo US Open, el español Jon Rahm sacó este domingo el orgullo para despedirse con su mejor resultado de esta decepcionante semana.



El número dos mundial, que superó el corte por la mínima el viernes, brilló con seis birdies y un bogey para una tarjeta de 65 golpes (-5) que lo colocó en el décimo lugar con 277 golpes (-3).



"Fue una pena que ayer (sábado) no pude terminar la vuelta bien pero ha sido un buen fin de semana. Los dos primeros días no estuve muy cómodo y fue una lucha para conseguir el resultado", afirmó el ganador del pasado Masters de Augusta.



A diferencia de Rahm, el chileno Joaquín Niemann vivió una jornada complicada y retrocedió hasta el puesto 32 al terminar en 73 golpes (+3) y un total de 283 (+3).



El colombiano Sebastián Muñoz cerró su actuación con una última tarjeta de 72 golpes y un acumulado de 286 (+6), que lo dejó en el puesto 49.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Sebastián Muñoz Foto: Erik S. Lesser. Efe

Cinco lugares más abajo terminó el mexicano Abraham Ancer con una última ronda de 71 golpes y un total de 287 (+7). ​



DEPORTES

Con AFP

Más noticias de Deportes