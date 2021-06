Gran comienzo de Juan Sebastián Muñoz en el US Open de golf

El estadounidense Russell Henley y el sudafricano Louis Oosthuizen, con -4, comparten el primer lugar del US Open, el tercer Major del año en el golf mundial, en una jornada que se retrasó por niebla y no se pudo completar por falta de luz en Torrey Pines. Oosthuizen no alcanzó a terminar su ronda.

En la primera jornada del torneo, el colombiano Juan Sebastián Muñoz cumplía una gran actuación hasta el momento en que se suspendieron las acciones: era quinto en la tabla, con dos golpes bajo par, luego de 14 hoyos jugados.



Henley, 63 del ranking mundial, que firmó una primera tarjeta de 67 golpes, no ha ganado un título de PGA desde el Abierto de Houston de 2017. Logró seis birdies y cometió dos bogey en su recorrido.



"En el último año he jugado el golf más consistente de mi carrera. Siento que tengo un juego más completo", declaró Henley. "Pero nunca he terminado entre los 10 primeros en un 'Major'. Quiero jugar mejor en estos torneos. Me siento bien", afirmó el golfista, de 32 años.



La gran decepción de la jornada fue Phil Mickelson, héroe local en su natal San Diego, que se volvió a estrellar contra su torneo maldito, el único Grand Slam que falta en su nutrida vitrina. Un día después de su 51º cumpleaños, el estadounidense acabó con una tarjeta de 75 golpes, cuatro sobre par.



Muñoz, que juega por tercera vez el abierto estadounidense, es hasta ahora el mejor latinoamericano en el torneo, por delante del argentino Fabián Gómez, quien está en el puesto 11, con 70 impactos, uno bajo par.



El campeón defensor del US Open, el estadounidense Bryson DeChambeau, terminó con 73 golpes y comparte la casilla 61.



