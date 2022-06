El español Jon Rahm, campeón defensor, el norirlandés Rory McIlroy, cuatro veces ganador de un 'Major', y una variada legión latinoamericana se citarán desde el jueves en el US Open de la PGA, tercer Grand Slam de la temporada.

También participarán las principales estrellas de LIV Golf, respaldadas por Arabia Saudí y encabezadas por el estadounidense Phil Mickelson.



Latinoamérica contará con una nutrida participación encabezada por el colombiano Sebastián Muñoz, los chilenos Joaquín Niemann y Mito Pereira, el mexicano Abraham Ancer y el brasileño Fred Biondi.



(Lea también: Luis Fernando Suárez: la historia de un técnico que celebra su tercer Mundial)

Los grupos principales y una gran ausencia: Tiger Woods



Rahm, de 27 años y también segundo del ranking mundial, que obtuvo su primer título importante el pasado junio con el US Open en Torrey Pines, abrirá su andar en el certamen junto al local James Piot, ganador del US Amateur del año pasado, y el también estadounidense Collin Morikawa, reinante campeón del Abierto Británico y ganador del PGA Championship 2020.



Por su parte, McIlroy, tercero del escalafón mundial y ganador el domingo pasado en el Abierto de Canadá, saldrá en la primera ronda junto al japonés Hideki Matsuyama, ganador del Masters 2021, y el estadounidense Xander Schauffele, campeón olímpico de Tokio el año pasado.



El también estadounidense Scottie Scheffler, número uno y actual campeón del Masters, lo hará junto al australiano Cameron Smith y su compatriota Brooks Koepka, ganador de cuatro 'Majors'.



(Además: ¿Le hicieron trampa a Perú? Revelan 'jugada sucia' del arquero de Australia)



En tanto, Tiger Woods, quien había regresado después de las graves lesiones en las piernas sufridas en un accidente automovilístico hace 16 meses, se saltó este torneo para prepararse mejor de cara al Abierto Británico del próximo mes en St. Andrews.

Mickelson vuelve a hablar tras su partida al LIV Golf



Phil Mickelson, seis veces ganador de un 'Major' y la estrella más visible ahora del LIV Golf, saldrá a la cancha junto con Louis Oosthuizen y el irlandés Shane Lowry.



"Ya sea que sea positivo o negativo para mí directamente, creo que proporcionará (el torneo de Brookline) una atmósfera increíble", apuntó Mickelson sobre su participación en el LIV Golf.



El también estadounidense Dustin Johnson, otro rebelde de LIV Golf, comenzará su primer recorrido junto a su compatriota Webb Simpson y el inglés Matt Fitzpatrick.



El estadounidense Patrick Reed, un excampeón de Masters que también se unió a LIV Golf el fin de semana pasado, sale junto al inglés Tommy Fleetwood y el surcoreano Lee Kyoung-hoon.



Si algo dejó claro Rahm en este torneo fue su desacuerdo con la liga saudí. El español de 27 años practicó esta semana junto con Mickelson y Kevin Na, jugadores que dieron el salto al LIV.



(En otras noticias: Dibu Martínez rompe su silencio sobre 'bronca' con Yerry Mina: 'Me golpeó')



Rahm, quien ganó también el mes pasado el Abierto de México, dejó claro que no tiene interés en jugar en la Serie LIV, al considerar que no le gustan las salidas al azar ni los formatos de 54 hoyos. Pero sí le preocupa que los jugadores que hagan el cambio, incluido su compatriota Sergio García, no puedan jugar en la Ryder Cup.



"Lo único que me sigue saliendo de todo esto y lo que puede pasar, espero que la Ryder Cup no sufra", subrayó Rahm. "Creo que la Ryder Cup es la mayor atracción que tiene el juego de golf para atraer gente nueva".



Rahm y García fueron parte del equipo de Europa que ganó la Ryder Cup en el 2018 en Francia y también el año pasado en la derrota en Whistling Straits.



DEPORTES

Con AFP