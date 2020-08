El PGA Championship, por ahora, es dominio chino

Con un líder sorpresivo, el chino Haotong Li, terminó la segunda ronda del PGA Championship, único Major que sobrevivió en la temporada 2019-20 del PGA Tour y que se juega a puerta cerrada en el TPC Harding Park de San Francisco.

Cabe recordar que el Masters de Augusta y el US Open fueron aplazados y harán parte de la sesión 2020-21, mientras el Abierto Británico fue cancelado.



Con una tarjeta de 65 golpes (-5), Li llegó a 132 impactos y supera por dos a un grupo de seis jugadores, en el que hay nombres ilustres como los del estadounidense Brooks Koepka, actual campeón; el australiano Jason Day o el inglés Justin Rose.



“En realidad, no tengo ninguna expectativa, porque ya sabes, los últimos meses, me quedo en casa sin hacer nada. Solo quiero salir aquí y divertirme”, dijo Li, quien acaba de cumplir 25 años y ya sorprendió al terminar de tercero en el Open Británico en 2017.



Fue una jornada en la que varios de los favoritos sufrieron para pasar el corte, como el número uno del mundo, el estadounidense Justin Thomas; su compatriota Tiger Woods, quien busca su triunfo número 16 en uno de los grandes, y Jordan Spieth, a quien le falta este torneo para completar su grand slam.



"Hoy me costó mucho trabajo conseguir la velocidad de los greens", reconoció Woods.



El mexicano Abraham Ancer y el argentino Emiliano Grillo fueron los únicos latinoamericanos en superar el corte, en un torneo en el que el colombiano Juan Sebastián Muñoz quedó eliminado, con tarjetas de 71-72 en sus dos rondas. También se despidieron del torneo el mexicano Carlos Ortiz y el chileno Joaquín Niemann.



