Kamaru Usman lucía como uno de esos gladiadores invencibles dentro del octágono del UFC, hasta que una soberana patada de Leon Edwards acabó con la teoría de manera contundente en agosto pasado en un duelo de revancha entre ambos.

Para disipar las dudas, este sábado 18 de marzo chocarán por tercera vez en sus carreras cuando disputen el campeonato Welter en el combate principal del UFC 286 desde Londres, que transmitirá ESPN Knockout para los suscriptores de Star+ de América Latina.

Combate estelar

El jamaiquino Leon Edwards celebra su triunfo contra el nigeriano Kamaru Usman. Foto: Alex Goodlett. Getty Images/AFP

Edwards terminó con un largo reinado de ‘The Nigerian Nightmare’ no sólo en la categoría welter, sino también en el ranking libra por libra, lo cual provocó que rápidamente se echara a andar la maquinaria para concretar la trilogía, sólo que ahora será Edwards quien se presente en su casa y con su gente, lo cual no ha provocado que su ahora retador sea favorito para llevarse la victoria.



También como parte de la cartelera, Justin Gaethje irá ante Rafael Fiziev en la división de los Ligeros, mientras que Gunnar Nelson hará lo propio contra Bryan Barberena en los Welter. Además, Jennifer Maia y Casey O’Neill medirán fuerzas en los pesos Moscas, y Marvin Vettori chocará con Roman Dolidze en los Medianos.

Hora y dónde ver

Las peleas estelares se podrán ver desde las 4 p.m. en Star+.



Leon Edwards (Inglaterra) vs. Kamaru Usman (Nigeria) 3

Justin Gaethje (EE.UU.) vs. Rafael Fiziev (Kazajistán)

Gunnar Nelson (Islandia) vs. Bryan Barberena (EE.UU.)

Jennifer Maia (Brasil) vs. Casey O’Neill (Escocia)

Marvin Vettori (Italia) vs. Roman Dolidze (Georgia)

