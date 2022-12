Tyson Fury, el famoso boxeador británico, se alista para disputar el título ante Dereck Chisora en Londres, este sábado, y antes de la pelea ha reconocido que lleva semanas preparándose con un método antisexual.

El método Fury

El púgil, que defiende título ante un rival al que ha ganado dos veces, le ha prohibido a su esposa Paris tener relaciones sexuales con él antes de su pelea.

Facebook Twitter Linkedin

Tyson Fury Foto: EFE/ETIENNE LAURENT

“Esta vez soy célibe. Soy célibe durante siente semanas hasta la pelea. Es un método nuevo, estoy probando algo”, confesó en una reciente entrevista.



“Voy a entrar allí con todo el arma cargada. Alguien se está metiendo en serios problemas. Voy a perder la testosterona de mi cabeza por completo. El valor de siete semanas”, añadió a ‘Barstool Sports’.



Además, en rueda de prensa precisó: "Entreno muy duro. Respeto a todos los oponentes a los que me he enfrentado. He entrenado nueve semanas para esta pelea... y llevo sin sexo siete".



Tyson Fury, a cambio, ya ha asegurado que en su nuevo método de preparación también ha probado con masturbarse siete veces al día: “¿Sabes que solía masturbarme siete veces al día para darme poder? Estoy haciendo muchas cosas que antes no hacía. Hago cinco/seis comidas al día, bebo ocho litros de agua. Si me va a dar una ventaja, estoy dispuesto a intentarlo. Me masturbo siete veces al día para mantener mi testosterona bombeando”.

Es el plan con el que el inglés busca lograr su victoria número 33 de su carrera.



DEPORTES

Más noticias de deportes