El británico Tyson Fury derribó este sábado, con un 'upper cut' de derecha en el sexto asalto, a su compatriota Dillian Whyte para retener el título de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo, en el Wembley Stadium.

Fury, campeón defensor

Facebook Twitter Linkedin

Tyson Fury. Foto: AFP

En el sexto round, cuando había acumulado ventaja al sacar provecho de su mayor alcance, Fury pegó una de las derechas más espectaculares de su carrera y dejó tendido en la lona al persistente Whyte, que intentó levantarse, pero le fue imposible.



Fury salió a marcar diferencia con el 'jab' en el primer asalto ante un rival que defendió bien y contraatacó con golpes al estómago, aunque no hubo daños en ninguno de los dos.



Desde la larga distancia, el campeón defensor dictó el ritmo en el segundo asalto. Salió con guardia zurda y luego de medio minuto cambió al perfil derecho para dictar el ritmo de las acciones, con el 1-2 y mejor sentido de la distancia.



(Además: Sebastián Montoya, mejor novato en el inicio de la Fórmula Regional Europea).



Poco a poco 'The Gypsy king' se acomodó mejor; en el tercero volvió a pegar los mejores golpes y, cuando Whyte atacó, lo recibió con un buen 'upper cut. Sin embargo, en el asalto siguiente el pleito se ensució con agarres, golpes ilegales y algún cabezazo, uno de ellos que hirió al retador en la ceja derecha. Dillian buscó el intercambio en la corta distancia para neutralizar a Fury. No lo logró y después de 15 minutos estaba debajo en las tarjetas.



A pesar de todo, Whyte parecía con vida en la pelea a punto de cumplirse la mitad, sin embargo, el gigante lanzó el 'upper', tendió a su oponente e hizo explotar el Wembley.



"Ha sido el 'upper cut' más poderoso de mi carrera; esta fue la última pelea porque le prometí a mi esposa terminar después de las tres ante Wilder, pero fue mejor acabar en casa", dijo el campeón.



Fury sumó su trigésimo segundo triunfo, vigésimo tercero por la vía rápida, con un empate, mientras Whyte sufrió su tercer revés ante 28 peleas ganadas.



Minutos después de ganar, Fury hizo un derroche de buen estado físico, al cantar durante dos minutos y al final pedir a los más de 94.000 asistentes a Wembley que lo acompañaran.



El anuncio de la retirada por parte de Fury será comidilla en el mundo del boxeo en las próximas semanas porque el monarca recibirá una millonaria propuesta para unificar título con el ganador entre el ucraniano Oleksandr Usyk, monarca de la Asociación Mundial, la Organización Mundial y la Federación Internacional de Boxeo, y el británico Anthony Joshua.



EFE