Programación deportiva para este sábado 10 de Agosto

ESPN

6:30 A. M. Fútbol – Premier League: West Ham vs. Manchester City.

9 A. M. Fútbol – Premier League: Watford vs. Brigthon.



SEÑAL COLOMBIA

9 A. M. Juegos Panamericanos Lima 2019.



DIRECTV SPORTS (610)

10: 30 A. M. Fútbol – Liga de Francia: Marsella vs. Reims.



DIRECTV SPORTS (612)

11 A. M. Fútbol – Partido amistoso: Atlético de Madrid vs. Juventus.



ESPN

11:30 A. M. Fútbol – Premier League: Tottenham vs. Aston Villa.



WIN SPORTS

2 P. M. Fútbol – Liga femenina: América vs. Deportivo Cali.

4 P. M. Fútbol – Liga colombiana: Unión Magdalena vs. Deportivo Cali.

6 P. M. Fútbol – Liga colombiana: Envigado vs. Deportes Tolima.

8 P. M. Fútbol – Liga colombiana: Independiente Medellín vs. América.



RCN TELEVISIÓN

5 P. M. Fútbol – Liga colombiana: La Equidad vs. Atlético Nacional.



DEPORTES