El trino que desató la crisis entre la NBA y China

La contundente respuesta dada por China a los Rockets de Houston de romper todo tipo de relación de trabajo e intercambio comercial después de la controversia surgida tras el apoyo que el gerente general del equipo tejano, Daryl Morey, dio a través del twitter a los manifestantes de Hong Kong, ha encendido las alarmas en las oficinas de la NBA.

De inmediato en un comunicado oficial ofrecido el domingo por la noche, la NBA "desautorizó" por completo a Morey, y pidió directamente "disculpas" a los dirigentes chinos.



"Reconocemos que las opiniones expresadas por el gerente general de los Houston Rockets, Daryl Morey, han ofendido profundamente a muchos de nuestros amigos y fanáticos en China, lo cual es lamentable", subrayó la NBA en su comunicado.



"Si bien Daryl ha dejado en claro que su twitter no representa a los Rockets ni a la NBA, los valores de la liga respaldan la educación de las personas y su opinión sobre asuntos importantes para ellos".



Antes, el dueño de los Rockets, Tilman Fertitta, había emitido una declaración en la que rechazaba por completo el twitter de Morey y reiteraba que el equipo de Houston no era ninguna organización política, aunque dijo que a nivel profesional no tenía problema con el que consideraba "el mejor gerente general de la liga".



Pero la asociación oficial de baloncesto de China, encabezada por el gran miembro del Salón de la Fama y de los Rockets, Yao Ming, anunció que suspendería la cooperación con el equipo al considerar que Morey habían hecho "comentarios inapropiados con respecto a Hong Kong" a los que expresó su "fuerte oposición".



Se refería a la expresión que Morey puso en su Twitter de "Lucha por la libertad. Apoya a Hong Kong" y que fue borrada de inmediato el pasado viernes. Mientras que la televisión estatal china y Tencent, un importante socio de medios con ESPN y la NBA en China con un acuerdo de transmisión de 1.500 millones de dólares en los próximos cinco años, ya anunciaron que no trasmitirán partidos de los Rockets.



"Tenemos un gran respeto por la historia y la cultura de China", reiteró la NBA en su declaración, "y esperamos que los deportes y la NBA puedan ser utilizados como una fuerza unificadora para cerrar las divisiones culturales y unir a las personas".



El propio Morey, en un comunicado tuiteado el domingo por la noche, intentó aclarar el asunto. "No tenía la intención de que mi twitter causara ninguna ofensa a los fanáticos de los Rockets y amigos míos en China", explicó Morey. "Simplemente estaba expresando un pensamiento, basado en una interpretación, de un evento complicado. Desde ese twitter he tenido muchas oportunidades de escuchar y considerar otras perspectivas".



No estaba claro de inmediato si los nuevos twitters de Morey o la declaración de la NBA serían suficientes para salvar las diversas relaciones. El fabricante chino de ropa deportiva Li-Ning también emitió un comunicado, diciendo que estaba molesto con la primera expresión que trasmitió Morey a través del Twitter.



Una declaración publicada en la cuenta de internet de la NBA en China fue traducida para decir que estaba "extremadamente decepcionada por el comentario inapropiado". "Indudablemente ha herido gravemente los sentimientos de los fanáticos del baloncesto chino", se lee en el comunicado, en un lenguaje similar al que a veces se ve en los medios estatales chinos.



La NBA luego aclaró que emitió una declaración, en inglés. La relación de China con los Rockets ha sido muy estrecha porque Yao jugó toda su carrera en la NBA con el equipo de Houston.



Yao fue nombrado presidente de la asociación de baloncesto en febrero de 2017, en lo que se presentó como un paso hacia la reforma de una organización que en el pasado había sido dirigida por burócratas del gobierno. "Siempre he apreciado el importante apoyo que han brindado nuestros fanáticos y patrocinadores chinos", tuiteó Morey. "Y espero que aquellos que están molestos sepan que ofenderlos o malinterpretarlos no fue mi intención. Mis twitters son míos y de ninguna manera representan a los Rockets o la NBA".



Pero las últimas declaraciones de Morey, los Rockets y la NBA sobre la crisis surgida entorno a China llamaron la atención de algunos legisladores, incluidos tres senadores estadounidenses como Ted Cruz de Texas, Rick Scott de Florida y Brian Schatz de Hawai. "Somos mejores que esto; los derechos humanos no deberían estar a la venta y la NBA no debería estar ayudando a la censura comunista china", tuiteó Cruz, quien dijo que es un fanático de los Rockets de toda la vida.



Por su parte, el candidato demócrata a la presidencia, el tejano Julian Castro, exsecretario de Vivienda, tuiteó que "China está usando su poder económico para silenciar a los críticos, incluso a los de Estados Unidos".



El momento es particularmente incómodo para la NBA, cuyos jugadores a menudo han sido francos en asuntos sociales del país.



Además, China tiene equipos compitiendo en la pretemporada de la NBA, los Rockets están a punto de disputar dos partidos en Japón, y los Lakers de Los Ángeles, con sus estrellas LeBron James y Anthony Davis, y los Nets de Brooklyn, jugarán el jueves, en Shangai, y el sábado, en Shenzhen. Por su parte la estrella de los Rockets, James Harden, desde Tokio, ya pidió también "disculpas" y reiteró que todos dentro del equipo son felices cada vez que viajan a China, donde reciben un gran apoyo y cariño por parte de los seguidores locales.



