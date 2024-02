Tres de cuatro triunfos claves en la  Media Maratón del Mar

La Media Maratón del Mar se convirtió en la carrera más apetecida de Colombia por los corredores aficionados, gracias a su espectacular salida desde el Puerto de Cartagena, el paso por la Ciudad Amurallada, por los monumentos históricos, el ingreso a la Base Naval y el final en uno de los sitios más icónicos del ‘Corralito de Piedra’: el Centro de Convenciones en el Barrio Getsemaní.

Y los élites no se quedan atrás, que no solamente llegaron en gran cantidad sino en calidad, gracias a la presencia de los mejores fondistas nacionales, encabezados por los corredores del Equipo Élite Asics Jeisson Suárez y Leidy Romero, campeones de la versión del año pasado.



Ganadores

Y fue precisamente Jeisson el que impuso las condiciones en el recorrido de los 21 kilómetros, que manejó con cautela, para guardar fuerzas y al final soltar a sus rivales después del kilómetro 14, cuando se fue en punta en busca de la victoria.



La carrera estuvo bastante movida con ataques constantes de Carlos Mario Patiño y con un Sergio López que llegaba fuerte, aunque su esfuerzo por poco le cobra factura, porque desde atrás también le llegaba Adrián Flórez.



Pero en los últimos cuatro kilómetros, Jeisson hizo un nuevo cambio de ritmo que literalmente ‘liquidó’ a sus rivales, para alzarse con el primer lugar, por segundo año consecutivo, en la Media Maratón del Mar, con un tiempo de 1:07:00.

“Estamos sumando kilómetros y esta carrera me servía para ir poniéndome a punto en busca del principal objetivo que es la clasificación a los Juegos Olímpicos, en el Maratón de Hamburgo, en abril”, dijo el corredor del Equipo Élite Asics.



Y en la carrera de las damas, el lote también tenía cantidad y calidad, con una Leidy Romero como referente, ya que venía de ganar en la edición del año pasado. Pero encontró en Carolina Tabares y en su compañera del Equipo Élite Asics a unas fuertes rivales.



La encargada de mover la carrera todo el tiempo fue Tabares, quien hizo varios cambios de ritmo, para intentar soltar a sus rivales, pero fue también en el kilómetro 14 cuando se fue solitaria en punta en busca de la victoria.



“Le quiero dar gracias a Dios por darme bendición de estar en esta espectacular carrera. Me sentí fuerte y apreté, aunque al final me estaba costando”, reconoció la campeona.

“La verdad es que salimos fuertes y en algún momento miré el reloj y me di cuenta lo rápido que veníamos. Cuando Carolina hizo el último cambio nos quedamos con Alexandra (Aldana), pero logramos llegar muy cerca y mejoré mi marca en más de un minuto, dijo por su parte Leidy Romero.



Al final, Alexandra, quien se estrenó en esta carrera en el Equipo Élite Asics, se quedó con el segundo lugar, seguida de su compañera de escuadra Leidy Romero. Más atrás quedaron las dos medallistas del maratón en los Juegos Nacionales, Lineida Mateus y Palmenia Agudelo.



Por último, en el Marco de la Media Maratón del Mar también se llevó a cabo la prueba de los 10 kilómetros, en la que se impusieron Angie Nocua, igualmente debutante en el Equipo Élite Asics, y su compañero Nicolás Herrera.

Resultados Media Maratón del Mar

21 km Varones:

1. Jeisson Suárez, Equipo Élite Asics, 1:07:00

2. Carlos Mario Patiño, Liga Bogotá, 1:07:25

3. Sergio López, Nueva Licorera de Boyacá, 1:07:36

4. Adrián Flórez, Equipo Porvenir, 1:07:39

5. Gerard Giraldo, Equipo Porvenir, 1:08:56



21 km Damas:

1. Carolina Tabares, Antioquia, 1:16:03

2. Alexandra Aldana, Equipo Élite Asics, 1:16:43

3. Leidy Romero, Equipo Élite Asics, 1:17:04

4. Lineida Mateus, Fundación Bertha Sánchez, 1:19:15

5. Palmenia Agudelo, Meta, 1:21:26



10 km varones:

1. Nicolás Herrera, Equipo Élite Asics, 34:47

2. Hernando Frasser, 37:51

3. Danilo Oliveros, 38:36



10 km damas:

1. Angie Nocua, Equipo Élite Asics, 38:58

2. Laura Melissa Ibarra, 43:10

3. Leidy Johana Gaviria, 45:36