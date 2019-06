En el mes del orgullo: los deportistas que se han declarado gays

@estoespuebla

Thomas Hitzlsperger es un futbolista que jugó con la selección alemana y que al retirarse del deporte se declaró homosexual. Conocido como "El Martillo" por su potencia en los tiros con la zurda, Hitzlsperger terminó con su novia de toda la vida justo antes de casarse y decidió salir del closet. “Todo el mundo me decía que no lo hiciera, pero al final me he dado cuenta de que no tenían razón. No había precedente, así que sólo estaban especulan#do con lo que podría pasarme”, declaro.