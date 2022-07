ESPN

7 A.M. Tour de Francia, etapa 8.

1:30 P.M. Fútbol de Argentina, San Lorenzo vs. Boca Juniors.



CARACOL TELEVISIÓN

​7:15 A.M. Tour de Francia, etapa 8.

ESPN2

8 A.M. Wimbledon, final femenina.



ESPN EXTRA

8:30 A.M. Golf, Genesis Scottish Open, tercera vuelta.

6:30 P.M. NBA Summer League – Utah Jazz vs. Atlanta Hawks



STAR+

9:30 A.M. Fórmula 1 – GP Austria, esprint.

11 A.M. UEFA Euro 2022 Femenino, Portugal vs. Suiza.

12: 10 P.M. MLS, NY City vs. New England Revolution.

4 P.M. MLS, Seattle Sounders vs. Portland Timbers.

5 P.M. Brasileirao, Fluminense vs. Ceará.

6:10 P.M. MLS, Atlanta United vs. Austin FC.



WIN SPORTS+

3:15 P.M. Liga BetPlay, Envigado vs. América de Cali.

6 P.M. Millonarios vs. Deportivo Pasto.



DIRECTV SPORTS (610- 619)

4 P.M. Copa América Femenina, Uruguay vs. Venezuela.

7 P.M. Brasil vs. Argentina.



CLARO SPORTS

5:50 P.M. Copa de Naciones de Ciclismo.



ESPN3

6:30 P.M. MLS, Toronto FC vs. San José Earthquakes.

10:30 P.M. Volleyball Nations League – EEUU vs. Argentina.

