Programación deportiva para este viernes 4 de septiembre

Canal Caracol

9:15 a. m. Ciclismo: Tour de Francia, etapa 7.

Directv Sports

Canal 610

1:30 p. m. Fútbol, Liga de Naciones: Holanda vs. Polonia.



Canal 612

1:30 p. m. Fútbol, Liga de Naciones: Noruega vs. Austria.



Canal 613

1:30 p. m. Fútbol, Liga de Naciones: Eslovaquia vs. República Checa.

6 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Filis de Filadelfia vs. Mets de Nueva York.



ESPN

7:50 a. m. Automovilismo, Fórmula 1: GP de Italia, práctica 2.

10 a. m. y 6 p. m. Tenis: US Open, tercera ronda.



ESPN2

7 a. m. Ciclismo: Tour de Francia, etapa 7.

1:30 p. m. Fútbol, Liga de Naciones: Italia vs. Bosnia-Herzegovina.



ESPN3

12 m. Golf, PGA Tour: The Tour Championship, primera ronda.



Fox Sports 2

8:30 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Rockies de Colorado vs. Dodgers de Los Ángeles.



Win Sports

1 p. m. Atletismo: Liga de Diamante, Bruselas.



