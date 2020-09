Programación deportiva para este miércoles 2 de septiembre

Canal Caracol

9 a. m. Ciclismo: Tour de Francia, etapa 5.

Directv Sports - Canal 613

7 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Indios de Cleveland vs. Reales de Kansas City.



ESPN

10 a. m. y 6 p. m. Tenis: US Open, segunda ronda.



ESPN 2

7 a. m. Ciclismo: Tour de Francia, etapa 5.



ESPN 3

7 a. m. Ciclismo: Tour de Francia, etapa 5.

11 a. m. Tenis: US Open, segunda ronda.

8 p. m. Baloncesto, NBA: Oklahoma City Thunders vs. Houston Rockets.



Fox Sports

9:25 p. m. Fútbol, MLS: LA Galaxy vs. Portland Timbers.



