ESPN

7 A.M. Tour de Francia, etapa 16.

7:30 P.M. Fútbol argentino, Argentinos Jrs vs. Boca Jrs.



CARACOL TV

8:45 A.M. Tour de Francia, etapa 16.

ESPN3

11:30 A.M. Amistoso Internacional, RB Salzburg vs. Ajax.

2 P.M. Amistoso Internacional, Roma vs. Sporting Lisboa.

STAR+

5 P.M. Brasileirao Serie B, Vasco da Gama vs. Ituano.

7:30 P.M. Ceará vs. Avaí

ESPN2

7 P.M. MLB, All Star Game, National League vs. American League.

WIN SPORTS+

8 P.M. Liga BetPlay, Pereira vs. Patriotas.

