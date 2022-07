STAR+

5 A.M. Amistoso Internacional, Roma vs. Sunderland.

6 A.M. Amistoso Internacional, Tottenham vs. K League All Stars.

6:40 P.M. MLS, Atlanta United vs. Real Salt Lake.

7:10 P.M. MLS, DC United vs. Columbus Crew.

8:30 P.M. MLB, LA Angels vs. Houston Astros.

9 P.M. MLB, LA Galaxy vs. San José Earthquakes.



ESPN

5 A.M. Tour de Francia, etapa 11.



Caracol TV

8 A.M. Tour de Francia, etapa 11.

ESPN3

7 A.M. Volleyball Nations League Femenino, Brasil vs. Japón

10:30 a.m. Volleyball Nations League Femenino, EE.UU. vs. Serbia.



ESPN2

11 A.M. UEFA Euro 2022 Femenino, Suecia vs. Suiza.

2 P.M. UEFA Euro 2022 Femenino, Países Bajos vs. Portugal.



ESPN EXTRA

3 P.M. NBA Summer League, Milwaukee Bucks vs. Minnesota Timberwolves.

6 P.M. NBA Summer League, Utah Jazz vs. Toronto Raptors.

