Gran semana para los suramericanos en el Torneo de Campeones del PGA

Dando muestras de todo su talento, en una semana donde estaban los mejores jugadores del mundo, el chileno Joaquín Niemann finalizó segundo en el Sentry Tournament of Champions que se disputó en Maui, Hawaii, luego de perder en el primer hoyo de desempate ante Harris English.

El chileno, de 22 años, el más joven del field, tuvo un domingo fantástico y cerró con una ronda de 9-bajo par 64 para totalizar 267 (-25) y así forzar un desempate con Harris English, quien alcanzó su tercera victoria en el PGA TOUR después de más de siete años.



Niemann continúa demostrando que va por el buen camino luego de esta gran actuación en un torneo que reunió a los campeones de la temporada pasada y a los mejores 30 jugadores de la FedEx Cup 2019/2020.



El chileno comenzó en el sexto puesto al comenzar la jornada final pero rápidamente en los primeros nueve hoyos se puso en la conversación luego de seis birdies (2-3-5-6-8-9). El recorrido de vuelta comenzó con otro birdie al 11 y bajando el corto par-4 del 14, pero Niemann no pudo hacer birdies en los par-5 de la vuelta, sobre todo en el 18, donde tenía un corto putt de 2 metros, que pudo haber cambiado la historia.



En el desempate English acertó para birdie y superó al chileno que solo pudo anotar par, luego de fallar su segundo tiro en el par-5 del 18 por pocos metros, cayendo su pelota al rough.

“Tenía una línea perfecta con mi segundo tiro, pero no le pegué tan bien y por suerte llegó a pasar el área de penalización, pero después me quedó un lie bastante difícil, pero ya está, estoy feliz por lo que hice esta semana”, fueron las primeras palabras del chileno.



“Si me decían que iba a jugar el playoff a principio de semana sin duda lo tomaba, ahora cuando veo que no bajé los dos par-5 de la vuelta te da una sensación rara, pero jugué muy bien toda la semana y hoy también lo hice en gran forma”, dijo Niemann, que finalizó con 31 birdies a lo largo de toda la semana siendo el jugador con mayor cantidad de aciertos en el torneo.



El campeón defensor Justin Thomas, terminó un golpe detrás de Niemann, en el tercer lugar.



Este siempre es el primer torneo del año y se juega en The Plantation Course, en Kapalua, desde 1999 y tiene en su historial de campeones a nombres de la talla de: Tiger Woods, Jack Nicklaus, Arnold Palmer, Gary Player, Tom Watson,Phil Mickelson y Dustin Johnson, entre otros grandes nombres del golf mundial, lo que resalta el protagonismo que tuvo el chileno esta semana.



Para Niemann esta semana le significará un importante ascenso en la FedEx Cup de esta temporada, donde lleva superados todos los cortes, con dos top-10 y dos top-20. Ahora el chileno se ubica 13º, luego de subir 22 casillas. Además el chileno sumó un cheque por $782.000.



Por su parte, el colombiano Juan Sebastián Muñoz terminó en la casilla 17, con 276 golpes (-16). Tras un mal comienzo, al acabar de último la primera ronda, con 75 impactos, el bogotano fue ganando casillas con tres rondas bajo par: 66 el viernes, 67 el sábado y 68 el domingo, en su segunda aparición en este certamen.

La actuación le permitió a Muñoz ganar nueve casillas en la FedEx Cup, para pasar del puesto 46 al 37.



Ahora, tanto Niemann como Muñoz jugarán la próxima semana el Sony Open, en Honolulu, en el que no estará el también colombiano Camilo Villegas.



DEPORTES

Con información del PGA Tour