Tomás Roldán es pionero a sus 25 años. El deportista antioqueño, con pasado como tenista, se convirtió la semana pasada en el primer colombiano en recibir la licencia de padelista profesional que otorga la Federación Internacional de Pádel (Fip). Ahora, con las puertas que se le abren para jugar torneos oficiales por el mundo, su idea es unirse con otro colombiano en este deporte, que se juega en parejas, y que el país gane su propio lugar en la disciplina.

Roldán, primer padelista con licencia profesional de la Fip

Tomás Roldán. Foto: Archivo particular

"Hace como dos años empecé a jugar pádel por invitación de un amigo en Medellín, me empezó a ir muy bien y me lancé a trabajar. No fue fácil sacar la licencia de la Federación Internacional porque Colombia aún no tiene su federación, ni licencias, entonces me tocó pasar por varios procesos pero lo logré y ya puedo jugar torneos profesionales por todo el planeta", relata Roldán desde Alicante, en España, donde lleva más de dos meses entrenando en la Academia Equelite, reconocido centro de formación del extenista español Juan Carlos Ferrero y que en su ala de pádel es liderado por el argentino 'Sanyo' Gutiérrez, quien llegó a ser el mejor de su disciplina en 2018.



"Aquí en España he descubierto que no estoy tan lejos para competir, pero toca seguir trabajando. Me han llegado varias propuestas para hacer equipo, pero la idea es contar con otro colombiano para ayudarlo a que obtenga su licencia y que los dos podamos ser los representantes del país en la disciplina”, le cuenta Roldán a este diario.



Sobre la meta de pelear títulos, el padelista dice que proyecta que el momento llegaría en aproximadamente un año. Mientras, la idea es que su trabajo impulse la popularidad del deporte en Colombia. "El pádel está creciendo mucho en el país y estamos en conversaciones con Alejandro Falla (extenista) y otros más para que se pueda crear la Federación Nacional de Pádel porque así tendríamos muchas más oportunidades los jugadores. Eso está en proceso y esperamos que se haga realidad muy pronto", anuncia.

