Tom Brady (Buccaneers), considerado el mejor jugador de la historia de la NFL, se retirará después de 22 exitosas temporadas en las que conquistó un récord de siete títulos de Super Bowl, reportaron este sábado medios estadounidenses.

El actual mariscal de campo de los Tampa Bay Buccanneers, de 44 años, dejó en el aire su futuro después de la eliminación el domingo de sus Tampa Bay Buccaneers ante Los Angeles Rams en la ronda divisional de la liga de football americano (NFL).



Según avanzaron ESPN y NFL Network, el californiano ha decidido dar por terminada su carrera.



Poco después de este reporte, ESPN difundió un comunicado de Don Yee, agente de Brady, en el que señala que el jugador "será la única persona en expresar sus planes con completa exactitud".



"Él conoce las realidades del negocio del football y el calendario de planificación como cualquiera, así que esto será pronto", avanzo el texto.



Sin que el propio jugador haya hecho pública su decisión, varias figuras de este deporte y compañeros empezaron a despedirse del legendario 'quarterback'.



La propia NFL, en su cuenta de Twitter, escribió "Gracias Tom" junto a las siglas "GOAT", las iniciales en inglés de "El más grande de todos los tiempos".

7x Super Bowl champion Tom Brady retiring after 22 NFL seasons. (via @RapSheet) pic.twitter.com/jUYaLvrYg8 — NFL (@NFL) January 29, 2022

"Gracias por todo hermano mayor, fue un honor", escribió también en Twitter el receptor Mike Evans, compañero en Tampa.



Dirigido por el técnico y mentor Bill Belichick, Brady lideró a los New England Patriots durante dos décadas extraordinarias en las que cosecharon seis títulos de Super Bowl.



En 2020, el mariscal de campo abandonó la franquicia de su vida para sumarse a los Buccaneers, que eran uno de los equipos más débiles de la NFL y no clasificaba a los playoffs desde 2007.



Cuando pocos le esperaban de nuevo en la cima, Brady comandó con 43 años a los 'Bucs' a un nuevo título de Super Bowl ante los Kansas City Chiefs en 2021.



Con siete campeonatos y 10 presencias en Super Bowl, cifras superiores a las de cualquier franquicia de la NFL, Brady todavía comandó esta campaña a Tampa a un balance de 13 victorias y 4 derrotas en la fase regular.



El sueño de Brady de un octavo campeonato se esfumó el domingo con la derrota 30-27 en la ronda divisional ante los Rams, en la que el 'quarterback' estuvo a punto de protagonizar una nueva milagrosa remontada tras ir perdiendo por 27-3 en el tercer cuarto.



En caso de confirmarse la retirada, Brady se marcharía de la NFL con un total de tres premios MVP (Jugador Más Valioso), 15 elecciones al Pro Bowl (Juego de las estrellas) y como líder histórico en yardas de pase.



AFP